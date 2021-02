92% del personal médico, carece de material para combatir covid-19

“Los médicos en formación no quieren dejar de capacitarse ni aprender, este no es el objetivo de la encuesta. Ellos dicen sabemos que somos personal barato que saca adelante al sistema de salud históricamente, lo menos que necesitamos es cubrir estos dos rubros para tener la seguridad de que no se van a contagiar ni a ellos ni a sus familias, no se está pidiendo que se salgan de los campos clínicos. Se compartieron resultados con el grueso de las universidades, porque ellos son responsables de sus alumnos para que se pongan las pilas y los respalden para tener equipo de protección personal y capacitación”, señaló.