8 datos que quizás ignores de Emma Coronel

1. Su nombre es Emma Coronel Aispuro y conoció a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, líder del cártel de Sinaloa, cuando tenía 17 años en un baile. Emma bailaba con su novio y “El Chapo” con otra joven. Tal vez por temor a ser rechazado, a través de una tercera persona la invitó esa noche a bailar y ella aceptó. No era nada especial, en realidad le hubiera dicho que sí a cualquiera, porque esa era la tradición para las jóvenes, incluso aunque tuvieran novio.





2- Meses después de aquel baile, Emma decidió participar en el concurso para elegir a la reina de la Feria del Café y la Guayaba, que en febrero de cada año se lleva a cabo en Canelas. Su novio, muy celoso, no estaba de acuerdo en que participara en el certamen y eso provocó la ruptura. Ella afirma que ganó por méritos propios, no porque Guzmán Loera haya influido en el resultado.

3.- En 2007, ya como mayor de edad, se convirtió en la esposa número tres de “El Chapo”. Aunque la boda fue íntima, no por ello dejaron de asistir capos de todos los grupos de narcotráfico de aquel tiempo. Todo se realizó en Angostura, Durango, de donde su familia es originaria. “Nos casamos por la iglesia nada más y a partir de entonces somos pareja”, dijo en una entrevista para Proceso.

4.- Emma Coronel nació el 2 de julio de 1989 Santa Clara, cerca de San Francisco, California, en Estados Unidos, actualmente cuenta con 29 años. Pero no sólo es estadounidense, también tiene pasaporte mexicano, al ser su progenitor de México, y su madre americana. Ella dice que fue una casualidad.

5.- A los 11 años se fue a vivir con la familia de su mamá en Estados Unidos, donde estudió un año y a los 12 se regresó a Angustura, Durango.

6.- Tras su luna de miel con “El Chapo”, ella se mudó a Culiacán y comenzó sus estudios de preparatoria, a sugerencia de él. “Después estudié ciencias de la comunicación. No lo he ejercido pero me gusta mucho el periodismo”. Afirma que los estudios los realizó en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

7.- En el año 2011 dio a luz a dos preciosas niñas en el centro médico de Antelope Valley, en la ciudad en la que residen, Lancaster, California. Durante todo el proceso, estuvo muy vigilada por las autoridades estadounidenses, que nunca llegaron a tomar medidas.

8.- Se asegura que ella es hija de Ignacio “Nacho” Coronel Villarreal, capo abatido en 2010 por el Ejército, pero ella afirma que no es su familiar, ni siquiera lo conoció. El nombre de su padre es Inés Coronel.









JGM