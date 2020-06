7 de cada 10 mexicanos ayudarían a alguien a salir del clóset: estudio

67% de los mexicanos aseguran que ayudarían a un familiar o ser querido a aceptar públicamente su orientación o preferencia sexual, salir del clóset, coloquialmente dicho, de acuerdo con una encuesta llevada a cabo en el marco de la celebración 42 de la Marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México, este 2020 en edición virtual por la pandemia de covid-19.

El estudio "Orgullo LGBT+ y Diversidad Sexual" de la casa encuestadora Enkoll reveló que 16% de los mexicanos se declaran homosexuales, 11% bisexuales y 73% se dicen heterosexuales.

Asimismo, 20% no dijo que no ayudaría a alguien a aceptar su orientación sexual, mientras 13% no sabe.

Matrimonio gay

62% de los entrevistados se muestra a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo; 30% está en contra y 8% no sabe.

En adición, 51% está a favor de que las personas de colectivo LGBTTTI+ puedan adoptar hijos; 37% está en desacuerdo y 12% no sabe.

Respeto a las preferencias

En cuanto a respeto de las preferencias del sector LGBTTTI+, 77% de los familiares y amigos dicen que las respetarían; 22% estaría en contra y un 11% no sabe.

En este sentido 87% indicó que no tiene problemas con permitir que un familiar o ser querido tenga amistad con una persona LGBTTTI+; 9% señaló que no es de su agrado y 4% no sabe.

Al respecto, 82% informó que sí tiene amigos de esta comunidad y 18% manifestó que no tiene amigos de este grupo.



Se detectó también que 59% votaría por algún político de esta comunidad.

La encuesta se llevó a cabo del 22 al 24 de junio de este año, a mil 18 personas vía online (Facebook e Instagram) a nivel nacional, a hombres y mujeres de 18 años en adelante.

(djh)