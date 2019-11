5.7 mil mdp, los no comprobados por diputados de EPN

Las legislaturas de la Cámara de Diputados que acompañaron la presidencia de Enrique Peña Nieto -la 62 y 63-, no comprobaron un total de 5 mil 736 millones de pesos (mdp), entre subvenciones ordinarias e ingresos extraordinarios que les fueron otorgados en adición a las prestaciones y salarios de los legisladores, según descubrió la Auditoría Superior de la Federación.

Información de La Jornada apunta que de 2012 a 2015, la fracción del Revolucionario Institucional (PRI) recibió mil 130 mdp (la que más en apoyos ordinarios, mientras que Acción Nacional (PAN) dispuso de 622 millones, seguido del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y 546 mdp, y el Verde Ecologista de México (PVEM) con 178 millones. El Movimiento Ciudadano (MC), Partido del Trabajo (PT) y Morena ejercieron 127, 102 y 93 millones, respectivamente.

Te puede interesar Choca Morena por su elección de dirigente; estamos en indefinición: Yeidckol

En tanto, de 2015 a 2018 el PRI recibió 735 mdp; el PAN y PRD obtuvieron 587 y 217 millones cada uno, mientras que el PVEM ejerció 246 millones, Morena 242 mdp y MC 144 millones.

Respecto a las subvenciones extraordinarias se observa que en total, durante las dos legislaturas, el PRI recibió 242 millones de pesos; PAN, 141; PRD, 122; PVEM, 48; MC 43 millones; PT, 20 y; Morena, 5 mdp.

Cabe destacar que los apoyos ordinarios totales de la cámara baja ascienden a 2 mil 773 millones para la 63 Legislatura y 2 mil 321 millones para la 64. Es decir, los 5 mil 94 millones de pesos por dicho concepto que no fueron comprobados.

En este sentido, las bancadas de los partidos deberán presentar un informe en el que se detalle el ejercicio de los recursos, mientras que la Contraloría Interna hará una revisión de los ingresos y los gastos.

Al respecto, PRI y PAN aceptaron tener sistemas de contabilidad, aunque no acreditaron que existan; en tanto, Morena, MC, PT y PVEM, dijeron no tener este tipo de sistemas. PRD señaló que no existe una regla que exija a las bancadas llevar un registro contable.

El informe de la ASF concluye que lo observado ilustra cómo la Cámara de Diputados se ha convertido en una fuente de recursos para los partidos políticos.

djh