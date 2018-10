5 noticias falsas sobre la caravana migrante

REDACCIÓN 24/10/2018 08:47 p.m.

La caravana migrante que partió de Honduras el pasado 13 de octubre y que actualmente se encuentra en el sur de México, rumbo a Estados Unidos, no se ha librado de la generación y circulación de noticias falsas que intentan desacreditar los medios y motivos con que marchan los centroamericanos, a través de distintas redes sociales.

Te presentamos un listado de las cinco noticias más virales sobre el tema:

1. Policías mexicanos han sido heridos por miembros de la caravana. Entre las imágenes que se han difundido en grupos de derecha de Facebook, como Trump Train, Make America Great Again y Diamond and Silk Fan Page, destaca la de un policía con cara y cabeza ensangrentadas. No obstante, la fotografía pertenece al archivo de la Agencia de Prensa de Fotografía Europea, y fue tomada en 2012 durante una protesta estudiantil en México.

2. Los miembros de la caravana están abordando autobuses y trenes en lugar de caminar. Una de las publicaciones virales en Facebook, mostraba dos fotos de supuestos migrantes de la caravana a bordo de un tren, así como de camiones. La primera de las imágenes fue tomada en 2013, de acuerdo con The Associated Press; La segunda foto, es de migrantes que abordan un autobús, fue tomada en abril de este año para la Agencia France Presse durante otra caravana de migrantes centroamericanos en Puebla.

3. Los miembros de la caravana son portadores de enfermedades peligrosas. De igual forma, se han comenzado estos rumores a partir de un tweet que adjuntaba la captura de pantalla de un segmento de noticias de 2014 sobre cruces fronterizos ilegales emitidos por una afiliada de ABC News en Arizona. No hay informes conocidos de enfermedades transmitidas por miembros de la caravana hondureña.

4. Los miembros de la caravana están recibiendo suministros y asistencia de los demócratas. En relación a las teorías de conspiración que argumentan que la caravana es financiada por la izquierda estadounidense, tanto Donald Trump como el representante Matt Gaetz, un republicano de Florida, publicaron en Twitter un video con supuesta evidencia de que los migrantes tenían vínculos con George Soros.

Aunque la fuente original del video es desconocida, Gaetz cometió varios errores al describir el video, principalmente al decir que se filmó en Honduras, cuando el lugar en que se filmó fue en Guatemala.

BREAKING: Footage in Honduras giving cash 2 women & children 2 join the caravan & storm the US border @ election time. Soros? US-backed NGOs? Time to investigate the source! pic.twitter.com/5pEByiGkkN — Rep. Matt Gaetz (@RepMattGaetz) 17 de octubre de 2018

5. Los miembros de la caravana están quemando banderas americanas. Finalmente, una publicación de Facebook compartía tres fotografías de migrantes en la caravana quemando una bandera estadounidense. La publicación ha sido compartida más de 19,000 veces en Facebook.



Según el sitio de verificación de hechos Snopes, ninguna de las imágenes es de miembros de la caravana, y ninguna fue tomada este año.

