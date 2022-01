4T aplaude "testamento" de AMLO; cierran filas en revocación y reforma eléctrica

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó a la bancada de Morena que sus prioridades legislativas deben ser la Reforma Eléctrica y el proceso de Revocación de Mandato. El próximo 1 de febrero inicia el segundo período ordinario de sesiones de la 65 Legislatura.

El funcionario tabasqueño aseguró que ese será prioridad reformar los artículos 25, 27 y 28 constitucional en materia Eléctrica y destacó que también deben proteger el litio. López también felicitó a los legisladores por "dar la batalla frente al INE" en materia de revocación de mandato respecto a la recolección de firmas.

Al respecto Ignacio Mier, coordinador de Morena, respondió que no cejarán en el intento de obtener la mayoría calificada y negociarán el tiempo que sea necesario. "Somos agentes políticos, no nos vamos a cansar de lograr el convencimiento de los otros grupos parlamentarios para construir con paciencia, prudencia, inteligencia, habilidad y persuasión, con argumentos técnicos y jurídicos, la mayoría calificada".

A la reunión plenaria también acudió Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad quien expuso en general los mismos argumentos que expuso la semana pasada durante al parlamento del tema con la Junta de Coordinación Política.

En su participación el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hizo una relatoría de su trabajo en la dependencia y de los logros del presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel internacional. En su discurso no se refirió a ningún apoyo que pudiera requerir de los legisladores de Morena en Cámara baja.

Destacó los logros del país en términos de la pandemia y aseguró que en los próximos días llegarán a México 34 millones de vacunas más para los programas de refuerzo; esto, adicional a los 202 millones de vacunas que ya se recibió.

También celebró que la semana pasada México alcanzó la producción de 20 millones de vacunas producidas en nuestro país.

En el tema de armas aseguró que cuenta con el aval de diversos políticos estadounidenses para frenar su producción. Y adelantó que frente a diferencias internacionales la solución más práctica es ir a un panel que revise el tema.

Agregó que el presidente López Obrador tiene química con los presidentes de Estados Unidos y Canadá en diversos temas; y que la demografía es un punto en contra en Estados Unidos, en comparación con México y Canadá. "Sólo tiene dos opciones: organiza una migración segura y ordenada; o cierra sus fronteras y Estados Unidos se estanca económicamente".

Resaltó las posturas del mandatario frente a Estados Unidos y la comunidad internacional.

Los presidentes de la Cumbre de la ONU aguantaron vara a lo que él dijo porque no combatieron la pobreza, aguantaron vara porque es un presidente que tiene respaldo popular, que tiene una situación favorable y un contenido ético difícil de conseguir en el mundo

En la reunión plenaria de mañana los legisladores morenistas revisarán el tema de la iniciativa federal para la Guardia Nacional y después la política reforma Político Electoral.

EL "TESTAMENTO POLÍTICO" DE AMLO

Mier afirmó que el testamento político de que habló el presidente Andrés Manuel López Obrador el sábado es necesario. "Sería una irresponsabilidad no tenerlo, está dirigido al notariado nacional que es el pueblo de México", dijo.

El dirigente nacional del partido, Mario Delgado, aseguró que es una necesidad en el contexto político. "Me parece afortunado que hable de un testamento que refiera cómo garantizarse la continuidad de la Transformación y nosotros debemos hacernos responsables de cómo garantizar esa continuidad". No obstante, agregó, "no será necesario porque hay presidente para rato".

Mier ejemplificó que existe como antecedente que el ex presidente Lázaro Cárdenas también dejó un testamento político.