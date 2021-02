352 funcionarios de Migración, despedidos por corrupción: Garduño

Un total de 352 funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) han sido separados de sus cargos luego de ser señalados por presuntos actos de corrupción en contra de migrantes mexicanos que regresan a territorio nacional, apuntó el titular del instituto, Francisco Garduño.

En adición, informó durante la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, que el INM ha recibido 14 quejas por extorsión, nueve de ellas por la acción cometida directamente por funcionarios de la dependencia.

“Llevamos 14 quejas en relación a extorsión a compañeros connacionales que han regresado, de estas 14 quejas, nueve corresponden al Instituto de Migración, dos corresponden a policías municipales, pero inmediatamente se han separado del cargo a estos servidores públicos y puestos a disposición de la Función Pública (SFP)”, expuso Garduño.

En este sentido, apuntó que la SFP ha desplegado una serie de observadores que atienden, evitan y combaten la corrupción a distintos niveles.

Por otro lado, indicó que durante los últimos meses se ha registrado la entrada de extranjeros por avión, provenientes de África e India, quienes arriban con el argumento de que vienen a realizar un trabajo, pero no tienen forma de comprobar dicha aseveración.

“Señalaban que venía hacer un trabajo, que veían ellos a un hotel. No traen dinero, no traen la reservación, no traen los boletos de regreso de avión, la información que dan sobre el trabajo que tienen es inexistente”.

Al respecto, indicó que “es mejor preguntar a la CNDH cual es el acontecimiento”.









djh