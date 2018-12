25 momentos clave del primer discurso de AMLO

REDACCIÓN 01/12/2018 12:54 p.m.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pronunció este sábado su primer discurso a la nación desde la tribuna de la Cámara de Diputados.

En el proceso hubo de todo, aplausos, abucheos, el conteo de los 43 de Ayotzinapa, anuncios de reformas que enviará al Congreso y los programas que impulsará en su gobierno.





1.- Toma protesta: "Prometo desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República, que el pueblo me ha concedido de manera democrática".

2.- "Licenciado Enrique Peña Nieto le agradezco sus atenciones pero sobretodo le reconozco el hecho de no haber intervenido como lo hicieron otros presidentes en las pasadas elecciones presidenciales".

3.- "Por mandato del pueblo iniciamos hoy la cuarta transformación política de México".

4.- "Hoy no sólo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político".



5.- "Ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y la impunidad que impiden el renacimiento de México".

6.- "En cuanto a la ineficiencia del modelo neoliberal, se debe decir que ni siquiera en términos cuantitativos ha dado buenos resultados".

7.- "La política neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país".

8.- Cuando se aprobó la reforma energética hace 4 años se afirmó que se conseguiría inversión extranjera a raudales, pero en los números no fue lo prometido, comentó en una de las reformas impulsadas por Peña Nieto.

9.- "El distintivo del neoliberalismo es la corrupción. Suena fuerte pero privatización ha sido en México sinónimo de corrupción", así el Presidente hizo referencia a cómo el poder político y el poder económico se han beneficiado de las riquezas de la nación.

10.- "Esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie, porque no apostamos al circo y a la simulación. Deberíamos empezar por los de arriba, pero no habría cárceles suficientes. Meteríamos al país en una dinámica de confrontación que nos llevaría a consumir recursos que necesitamos para renegerar al país".

11.- Caso Ayotzinapa: "Se creará una Comisión de la Verdad para atender el caso de los jóvenes desaparecidos". Fue entonces que los congresistas interrumpieron para hacer el conteo de los 43 jóvenes desaparecidos.

12.- "Hemos promovido una ley para convertir la corrupción en delito grave, que aunque parece increíble no lo era. Me comprometo a no robar. Dejo en claro que si mis seres queridos cometen un delito, deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano".

13.- "El combate a la corrupción y la austeridad nos permitirá liberar fondos para promover el desarrollo de México (...) No habrá necesidad de incrementar impuestos en términos reales ni subirán los precios de los combustibles más allá de lo que implica la inflación".

14.- Confronta AMLO a quienes subieron precio de la gasolina y desata abucheos de la oposición.

15.- "El presidente de la República podrá ser juzgado por el delito que sea, como cualquier ciudadano. Pondremos orden en la cúpula del poder porque la corrupción se practica desde lo alto a niveles superiores".



16.- "No va a aumentar la deuda pública, ese es nuestro compromiso. No gastaremos más de lo que ingrese a la Hacienda pública, se respetarán los contratos hechos por gobiernos anteriores (...) me comprometo a que las inversiones nacionales y extranjeras estarán seguras".

17.- En 3 años estará funcionando la refinería en Tabasco, el Tren Maya y el corredor comercial del Istmo de Tehuantepec, me "canso ganso".

18.- Vamos a gobernar para todos, pero le vamos a dar preferencia a los vulnerables, "por el bien de todos, primero los pobres", lanzó.

19.- "Se otorgarán 10 millones de becas a estudiantes de todos los niveles, se crearán 100 universidades públicas, se fomentará el deporte, la ciencia y la tecnología. También van a recibir este apoyo los jubilados y pensionados".

20.- "Van a bajar los sueldos de los de arriba porque van a bajar los sueldos de los de abajo".

21.- "Desde el lunes próximo se pondrá en venta el avión presidencial".

22.- "El ciudadano mexicano en la actualidad está en estado de indefensión no tenemos policías para cuidar a los mexicanos". Siempre he pensado que lo pertinente es atender las causas de la inseguridad, pero ante el escenario actual enviaré una reforma al Congreso para una ley que permita crear una guardia nacional que se ocupe de la seguridad pública. Sé que es un tema polémico pero debo expresar mi punto de vista, dijo.

23.- "Desde el día de mi elección, he recibido un trato respetuoso del presidente Donald Trump. Le agradezco que en plan de amistad haya enviado a su hija Ivanka", así inició el agradecimiento de los mandatarios asistentes al acto.

24.- Al agradecer la presencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien no estaba en San Lázaro y asistirá sólo a la comida de Palacio Nacional, la oposición le gritan: "¡Libertad, libertad!".

25.- "No tengo derecho a fallar, nada material me interesa ni me importa la parafernalia del poder, siempre he pensado que el poder debe ejercerse con sabiduría y humildad, y que solo adquiere sentido cuando se pone al servicio de los demás".