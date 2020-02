10.6 millones de afiliaciones indebidas y dadas de baja en todos los partidos: Patricio Ballados, INE

"No hay sanción para nadie, el informe no tiene ese propósito; ya luego la comisión de quejas resolverá lo que tenga pendiente. El Consejo conocerá el informe donde los partidos, después de un año, finalmente lograron y se cumplió, el cometido de que ordenaran sus padrones de afiliados. Hubo más de diez millones de cancelaciones de registros que no tenían sustento porque los partidos no tenían la documentación que avalara que estuvieran afiliados; no tenían el expediente completo y prefirieron cancelar esos registros para no verse sujetos a alguna responsabilidad, porque tenían que demostrar que eran afiliaciones bien habidas", explica.