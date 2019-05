104 mil jóvenes buscan entrar al IPN; José Fernando, el primero en terminar el examen

NOTIMEX 25/05/2019 03:37 p.m.

Más de 104 mil jóvenes buscan un lugar en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) al realizar el examen de admisión, sin embargo, solo hay lugar para 30 mil 935 estudiantes, según información de la secretaria de Servicios Educativos, María Guadalupe Vargas Jacobo.

Vargas Jacobo aseguró que el IPN hizo un gran esfuerzo para aumentar su oferta de este año, que fue de 6.8%.

Esta vez, precisó la secretaria, tan sólo para nivel superior, la demanda de aspirantes fue de 98 mil estudiantes, cuando el año pasado fue de menos de 85 mil.

Precisó que las carreras con mayor demanda en la institución son Mecatrónica, Informática, Medicina, Biológicas, Psicología, Turismo, Negocios Internacionales y Contaduría, y que 15% de los aspirantes que realizarán en examen en la Ciudad de México pertenecen a otros estados del país.

Entre este sábado y domingo y en dos horarios, se celebrará la aplicación del examen de admisión para el nivel superior de las modalidades escolarizado y no escolarizado, y nivel medio superior no escolarizado para el ciclo escolar 2019-2020, refirió.

Detalló que más de 103 mil aspirantes aplicarán su examen en 13 sedes en la Ciudad de México y en la Zona Metropolitana y cerca de mil en 17 representaciones politécnicas en el interior de la República Mexicana.

La única forma de ingresar a la institución es a través del examen de admisión, mientras que los resultados del examen serán dados a conocer en la página www.admision.ipn.mx, y para los niveles superior escolarizado el 10 de julio y para los medio superior y superior no escolarizado el 3 de junio.

"Cada vez hemos buscado blindar más nuestro examen con diferentes mecanismos que garantizan que no haya copia; tenemos 14 versiones de examen, es así que los aspirantes no podrán copiar", aclaró.

Afueras de los salones en la Escom también se encuentra personal de servicios de salud, a fin de vigilar que los alumnos se encuentren en óptimas condiciones para presentar el examen, en especial los que hicieron largos viajes desde otros estados del país.

"También tenemos una sala especial para los chicos con discapacidad donde se les brinda una atención más estrecha", agregó por su parte el doctor Cuauhtémoc García, encargado del Servicio Médico de la Escom.

José Fernando, el primero en terminar el examen

José Fernando Ángeles Silvestre, de 17 años de edad, fue el primer aspirante en concluir el examen de admisión para el nivel superior, en la modalidad escolarizado, para el ciclo 2019-2020 del IPN.

Con una sonrisa y un poco de timidez ante el acercamiento de las cámaras de los medios de comunicación, el estudiante de la Preparatoria 19, que concluyó el examen en una hora con 40 minutos, dijo sentiese contento con su desempeño.

"Me pareció un tanto, no tan pesado, no es la primera vez que hago un examen de este tipo, lo sentí mucho más sencillo e igual cuenta que me haya puesto a estudiar", expresó.

Entre risas comentó que "entre regaño y regaño" hizo repasos con algunos amigos, pues su interés por ingresar a las filas del Politécnico se debe a que muchos de "sus ídolos" son egresados de dicha institución, "entonces dije: bien, quiero llegar a ser como ellos".

Aunque no sintió que el examen fue de gran dificultad, se dijo más nervioso que confiado y aseguró que en caso de no pasar volverá a aplicar las veces que sean necesarias.

Una hora después, salió de las aulas de la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) en Zacatenco; Rubí Velázquez, quien fue la primera mujer en concluir la prueba.

La joven de 20 años, que era esperada por su novio, quien viajó desde Hidalgo para acompañarla, destacó que es la segunda vez que presenta el examen, pues la primera lo hizo para Química y en esta ocasión para la carrera de Administración.

Confesó que no logró entrar al IPN la vez pasada, por lo que buscó suerte en otra institución, pero no le gustó. "La verdad no me fue muy bien, entonces por eso decidí cambiar de carrera".

Los más nerviosos son los padres de familia, quienes esperarán hasta poco después de las 16:00 horas de este sábado, cuando concluya la jornada de aplicación de exámenes en las 13 sedes en la Ciudad de México y Zona Metropolitana y 17 en el interior del país.

Socorro, madre de Michel, aprieta la servilleta que trae en la mano una y otra vez, además de observar constantemente hacia las rejas en espera de su hija.

"Ella estaba nerviosa, pero yo estoy más, pero no importa aquí seguimos para darle ánimos cuando salga", externó mientras sonrió acompañada de sus hermanas en avenida Juan de Dios Bátiz, una de las salidas del Politécnico.

Entre algunos padres que esperan en las áreas verdes, ya sea en el pasto o en sillas improvisadas, se encuentra la señora Guadalupe, quien aguarda con paciencia a Mary, pues dice "ya con tanta peligrosidad que hay en esta ciudad es mejor andar acompañando a los hijos".





