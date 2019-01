10 minutos para convencer por qué quieren ser fiscales

MARCOS MUEDANO 15/01/2019 10:03 p.m.

Para ser nombrado fiscal General de la República en México, se necesita cumplir con los requisitos de ley, y para rematar disponen de 10 minutos de presentación ante los integrantes de la Comisión de Justicia del Senado.

Al reanudarse las comparecencias para nombrar al primer fiscal, continuó el formato de motivos y propuestas para ocupar el cargo. Durante 10 minutos, los 27 candidatos expusieron sus expectativas para ser elegido.

El formato llevó a los aspirantes a leer un discurso escrito en un par de hojas o incluso a confiar en su experiencia profesional y tratar de convencer a los senadores a través de su trabajo profesional o peticiones de imparcialidad al momento de ser elegido el nuevo fiscal.

Incluso, los reclamos se hicieron presentes en la sala ubicada en el Sótano 1 del Senado, donde se llevaron a cabo las comparecencias. El enojo fue expresado por el aspirante Miguel Nava Alvarado, quien atrajo la atención de 10 de los 15 senadores que debían de estar presentes en la sala, al reclamarles su falta de profesionalismo y ética.

Nava Alvarado se quejó de que no estuvieran presentes todos los integrantes de la Comisión de Justicia, e incluso, comparó su falta de compromiso al hacer esperar a los aspirantes, con la crisis institucional que enfrenta la fiscalía.

"No se llevó a cabo la comparecencia. Citaron a las 10:30 e inició a las 11:00. No veo a los 15 integrantes de la comisión de justicia, porque aquí tenían que estar, no están. Agradezco a los senadores que están".

Su reclamó llevó a los senadores presentes a dejar a sus celulares a un lado y documentos que leían, para escuchar con detenimiento la petición al presidente de México, de que el próximo fiscal sea nombrado con imparcialidad y sin compadrazgo.

"Desafortunadamente tiene la responsabilidad de designar, de dar el dedazo. La sugerencia respetuosa –Andrés Manuel López Obrador-, es que no ponga a sus amigos".

La comparecencia continuó en el salón. Bernardo Bátiz, ex procurador General de Justicia capitalino, aseguró que la fiscalía debe de tener autonomía, así como una institución de "buena fe".

"No va a ser nunca usado el poder de investigar con funciones que no estén fundados en la justicia", abundó Bátiz quien salió del recinto discretamente.

Durante los 10 minutos en los que expuso los motivos para ser nombrado, consideró que se debe de capacitar a todos los funcionarios de la fiscalía constantemente para mejorar la eficacia de la institución.

El calvario de casi tres horas de comparecencias, en las que no hubo preguntas ni respuestas, finalizó a cerca de las 14:00, con la exposición de motivos del actual encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien dijo que hay un rezago desde 1984 en las investigaciones que realiza el Ministerio Público. Otro de los argumentos expuestos por Gertz, es que el 60% de los expedientes que investiga la institución es por delitos relacionados con el robo de tarjetas de crédito.

Ahora se va a depurar la lista para que quede reducida a 10 candidatos. De ahí saldrá el fiscal, pero eso ocurrirá hasta el próximo periodo ordinario de sesiones.

LEA TAMBIEN #FiscalíaQueSirva se niega a participar en designación de Fiscal General De acuerdo con el colectivo de ONG´s el procedimiento acelerado de designación carece de certidumbre y seriedad por no tomar en cuenta a la sociedad civil, medios de comunicación y academia

AJ