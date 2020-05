1 de mayo, entre el recuerdo de las marchas tricolores y el resguardo

Jorge Camacho recuerda perfectamente los años en que acudió a las conmemoraciones del día del trabajo en el Zócalo capitalino. Festejos y celebraciones que pasaron a la historia no solo por su fastuosidad y similitudes con un gran desfile septembrino, sino porque en las últimas décadas se caracterizaron como la marcha del voto duro priista en aquellos sexenios donde el Revolucionario Institucional gobernó. Pero este primero de mayo, todas aquellas imágenes que los diarios consignaron en sus portadas como la noticia de ocho columnas, se convertirán en recuerdos dado que el coronavirus mantendrá a miles de sindicalizados bajo resguardo en casa.

"Pertenecí al gremio del SITATyR (Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio) en la sección 22 con el cargo de secretario del Exterior", explica Camacho en entrevista con La Silla Rota. "Estuve presente de 2012 a 2019 y en nuestro caso éramos los primeros en llegar; formábamos parte del sindicalismo blanco, pasivo; porque el rojo era el de choque o conflicto. A las 7 de la mañana teníamos que estar ya en la plancha del Zócalo; y compartíamos espacio con el sindicato de ferrocarrileros, maestros, petroleros, sonideros, músicos, Bimbo, en fin. Todos ya sabíamos lo que teníamos que hacer, mantenernos en nuestro lugar, porque después de las ocho y media comenzaban los discursos".

Me tocó el pase de lista; no lo creí hasta que lo viví. Había sindicatos muy flexibles como el nuestro que enviaba una invitación cerrada, no abierta porque se entonces se nos desbordaba la gente. Por ejemplo, solo podíamos asistir un promedio de 35 personas por mi sección y así el resto. Nos avisaban una semana antes y se hacía el listado para contabilizar cuánto uniforme ibas a necesitar. Ahí en el Zócalo veías como otros sindicatos pasaban asistencia porque de lo contrario les descontaban el día. En el caso de nosotros fue más accesible

"El primer discurso -recuerda-, era el de la CTM seguido de la Central Obrera, la CROC y algunas organizaciones más. Cada discurso era un recordatorio de la lucha de la clase trabajadora: quiénes la iniciaron, qué pasó y demás; lo que ya sabemos de la historia. Pero nada de esto era nuevo porque se programa desde una semana antes. Así, llegábamos todos uniformados: siempre nos daban nuestra gorra, una playera y otros sindicatos hasta daban pantalones. Todos muy ordenados comenzábamos primero con el himno nacional, luego venían los discursos que en promedio duraban entre 45 a 60 minutos porque ya todo lo tenían muy bien agendado".

A las nueve y media, diez de la mañana, máximo, desalojábamos el primer cuadro pues nosotros solo realizábamos concentraciones físicas, no marchábamos ni desfilábamos. Después llegaban otras organizaciones sindicales que, si mal no recuerdo, marchaban desde Reforma, entrando por avenida Juárez para bajar al Zócalo; eran agrupaciones de las centrales obreras del país con presencia en la ciudad y que venían también de toda la República y nos dábamos cuenta por los camiones que se estacionaban alrededor con el nombre de su entidad

"Cada sindicato llevaba lo suyo. Las pancartas, las mantas se mandaban hacer una o dos semanas antes con slogans y frases. Todas diferente cada año según la situación política, económica y laboral del país. Las matracas, trompetas y demás también, cada quien las llevaba según su organización. No es que estemos concentrados y alguien llegue y te la de en la mano, no. Tú como organización llegas con tus instrumentos para hacer el mitin. Los más escandalosos en el buen sentido de la palabra, por sus matracas y cornetas, eran los ferrocarrileros que cargaban hasta con el sonido de un tren que se escuchaba por todos lados ¡Eran muy fiesteros!".

El sindicato de músicos siempre iba de pants. El de sonideros también muy escandalosos, amenos, ellos eran así. SYTATyR más que escandalosos éramos tranquilos, estábamos conviviendo, cotorreando, saludándonos. Éramos muchos. Ya luego te enterabas de los desmanes que se atribuyeron a los sindicatos rojos; por nombre nunca los identifique, pero eran conocidos porque ser quienes se llevaban la nota en los noticieros porque rompieron vidrios, pintarrajearon paredes, destruían cosas. Eran los que iban hasta con capucha ¡Ve a saber si eran realmente trabajadores o protegidos de alguna cúpula sindical!

"Al final, cuando todo esto terminaba venía una agradable convivencia donde se ofrece comida, y hubo quienes rentaron algún restaurante para compartir; en mi caso lo que viví fue transparente y genuino, pues el motivo principal era agradecer nuestra asistencia. La reunión se convertía en una convivencia de amigos, de cuates, compañeros, brothers, compadres; como lo percibí, todos íbamos más por esta segunda convivencia, que por la primera".

El sindicalismo en México no tiene ahora tanta fuerza ni poder, cada vez pierden más adeptos. Las organizaciones que obligaba a ir a su gente era para mostrar músculo, porque así se han manejado siempre por historia. El músculo político, el músculo electoral. Entonces los trabajadores ¿Qué hacían el primero de mayo? Pues ese día no trabajas, estas de fiesta, con la familia; y prefieres eso que tener que ir poco más de dos horas a asolearte en la plancha del Zócalo, caminando desde dos cuadras antes por el cierre de las estaciones del metro. A la gente no le gustaba eso ¡A mí tampoco! ¡A nadie le gusta! Pero no íbamos porque nos gustase o quisiéramos estar ahí; teníamos que ir porque éramos representantes, porque participábamos y tenemos que hacerlo. Viéndolo bien, de alguna manera fuimos parte de ese movimiento vivo que todavía existe, aunque hoy ha perdido fuerza

"No me consta, pero este año naturalmente no habrá evento por la contingencia y porque así lo marca la autoridad; las concentraciones masivas no estas permitidas. Todas están canceladas. Una reunión en las instalaciones sindicales tampoco habrá porque todo está restringido. Me atrevo a pensar en que será el primer año en que no habrá un evento como aquellos del primero de mayo ¡Masivos, colectivos, a reventar! Ya fuesen en el Zócalo o las respectivas sedes sindicales".

