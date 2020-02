Transparencia y no criminalización, las otras demandas de los paristas

El 12 de febrero fue aprobado en el Estatuto General Universitario la tipificación de la violencia de género como de "grave responsabilidad" y es causal de expulsión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Con dicha modificación se atendió una de las principales banderas de los paristas de escuelas y facultades de la UNAM, algunas de las cuales están en paro desde hace tres meses, como es la Preparatoria 9 Pedro de Alba o la Facultad de Filosofía y Letras.

La violencia de género es un tema que comenzó a exponerse desde que las escuelas realizaron asambleas a partir de los ataques porriles a jóvenes del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco que marcharon el 3 de septiembre de 2018 a rectoría, realizada precisamente para denunciar la presencia de porros.

El tema comenzó a cobrar fuerza e incluso se propuso organizar una Asamblea Interuniversitaria integrada por puras alumnas, pero entonces no cuajó la propuesta y las asambleas de las escuelas comenzaron a desinflarse,

Pero cuando el tema de violencia de género se convirtió en la bandera principal precisamente de la Prepa 9 y de Filosofía y Letras, iba acompañado de otros temas.

Uno es el de combatir la corrupción de profesores que cobran por calificaciones.

En ambos casos otro tema más incluido en su pliego petitorio es el de dar mayor transparencia a los gastos autorizados por cada plantel, ya que consideran que hay gastos superfluos, excesivos o injustificados.

Un caso similar es el de la Prepa 6, que durante febrero ha tenido dos paros intermitentes. Además de pedir se castigue el acoso sexual, también piden transparentar los gastos del plantel. De acuerdo con los alumnos, un ejemplo es que hay reportada una compra de 100 computadoras pero que nadie las ha visto.

También algunos alumnos señalaron que el director, Isauro Figueroa, es conocido por algunos gastos excesivos para su oficina, como la compra de una silla costosa.

Otra demanda es la de acabar con los ataques porriles. Es una de las demandas del CCH Azcapotzalco, y recientemente estudiantes de la Prepa 1 también se quejaron de que hay porros apoyados por la dirección del plantel.

El CCH Azcapotzalco también pide en su pliego petitorio una mejora del equipo médico, luego de que el 7 de enero un estudiante murió de una falla respiratoria en sus instalaciones. Lo que ha reclamado la comunidad es que de recibir la atención médica adecuada, el estudiante no habría fallecido.

En la facultad de Filosofía una parte del pliego petitorio es la presencia de tres psicólogas para atender casos relacionados con violencia de género, mientras que en la Prepa 6 piden un psicólogo que sí los atienda, porque tenían una pero sólo les daba citas a las que ya no llegaba.

Uno de los puntos del pliego petitorio de Filosofía y de la Prepa 9 no relacionados con las sanciones a la violencia de género es la no criminalización de la manifestación gráfica y también de quienes han hecho guardias en el paro por los daños al mobiliario. Pero mientras Filosofía pide una carta de no represalias, los de Prepa 9 piden una Carta de amnistía.

Finalmente otro punto de la mayoría de las escuelas, principalmente las que están en paro desde hace más tiempo, es una carta de no afectación académica por los días perdidos o que no se modifique el año escolar.

(María José Pardo)