¿Por qué este día se volvió "trending topic" esta canción de Mecano?

En Hispanoamérica la canción más es escuchada durante el 7 de septiembre es... Sorpresa: "7 de septiembre" de Mecano. Sin embargo, más allá de tratarse de una relación obvia, la verdad es que el tema cuenta una historia de amor real, protagonizada por su compositor.

De acuerdo con Grupo Fórmula, la popular canción del trío español lleva dedicatoria: Coloma Fernández Armero, escritora y poeta a quien Nacho Cano escribió ese himno que se convierte en trending topic cada año y que pocos saben de qué habla.

A grandes rasgos, la letra habla de una historia de amor permanente que Nacho Cano vivió al lado de Fernández Armero, con quien compartió más de ocho años de relación.

De acuerdo con una entrevista hecha por Vanity Fair a la escritora, Cano y ella se conocieron el 7 de septiembre de 1981. "Fue una historia preciosa, intensa, muy potente un amor enorme. Yo solía pensar que iba a ser muy difícil superar aquello si se acababa, que sería dificilísimo y que estaba viviendo algo muy importante en mi vida", dijo Fernández.

La escritora, a quien Cano también le dedicó "La fuerza del destino", contó que tras la ruptura ambos decidieron volver a reunirse para festejar la fecha en la que se conocieron, por ello la canción habla de este reencuentro.

Cuando escuché la canción, sabiendo ya que nuestra ruptura era definitiva, supe que no me había equivocado. Y además entendí también que a él le había ocurrido lo mismo, dijo.

Coloma contó que durante años la canción la perturbó. "De pronto la escuchaba en un aeropuerto en Nueva York o al entrar a un hotel y me sobresaltaba. Ahora, lo veo con más distancia, solo queda lo bonito, ya no es esa sensación tan dura de saber que te estás despidiendo de tu primer gran amor. Es casi como si no me hubiera pasado a mí", agregó.

