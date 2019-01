Muse regresa a México con su "Simulation Theory World Tour"

Luego de cuatro años, Muse regresará a México con su "Simulation Theory World Tour" y de nueva cuenta hará vibrar el Foro Sol.

De acuerdo con Zócalo, la banda liderada por Matt Bellamy se presentará el próximo 3 de octubre, luego de haberse presentado en el País en 2015.

RECONOCEN A ARISTEMO INTERNACIONALMENTE EN LOS PREMIOS GLAAD

La última vez que Muse se presentó en el Foro Sol, fue en 2010 como parte del The Resistance Tour, en sus últimas dos visitas la banda británica tocó en el Palacio de los Deportes.

La agrupación anunció en su cuenta oficial de Twitter que también llevará a su gira a Francia, España, Italia, Estados Unidos, Inglaterra y Rusia.

NEW SHOW: Muse are pleased to add Mexico City on 3 October to the Simulation Theory World Tour!



Details here ?????? https://t.co/wEte2ncMbB#SimulationTheory #muselive pic.twitter.com/d2BUbvVKK1