Para Trump, "sin muro, no hay Estados Unidos"

Donald Trump acudió esta tarde a supervisar los ocho prototipos del muro construidos en San Diego, California.

Ahí, fue claro en su mensaje sobre migración y sentenció que "si no hay muro, no hay Estados Unidos", soltó.

En su discurso ante la prensa, el mandatario estadunidense afirmó que los inmigrantes son "escaladores profesionales".

"No tenemos elección", indicó Trump, y añadió que se necesita el muro para detener la entrada de drogas y pandilleros.

"Hay un montón de problemas en México, tienen un montón de problemas allá, ellos tienen cárteles. Estamos peleando contra los cárteles. Estamos peleando duro. Nadie los ha combatido como nosotros", dijo al insistir sobre la construcción del muro.

Luego, se reunió con oficiales de la Patrulla Fronteriza y recorrió cada una de las propuestas construidas a metros de la línea fronteriza.

Además, horas antes de su viaje, citó un estudio de un centro de pensamiento ultraconservador que afirma que el muro que planea construir en la frontera con México se pagará "por sí solo" mediante la reducción de las tasas de criminalidad y de los niveles de inmigración.

Trump se refirió a ese estudio en un comentario por Twitter mientras viajaba por primera vez a la frontera con México, una visita destinada a evaluar los prototipos de su polémico muro.

