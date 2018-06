Televisión

Gaby Rivero llega a “Muppet Babies” como Miss Nanny

“Muppet Babies” regresa a la televisión en un formato renovado y Gaby Rivero será la voz de Miss Nanny

REDACCIÓN 05/06/2018 08:17 p.m.

Gaby Rivero prestará su voz a Miss Nanny en la renovada serie animada “Muppet Babies” (FOTO TOMADA DE WEB)

La serie animada “Muppet Babies” regresa a la televisión como muchas otras de los 80´s, en una versión renovada, con los clásicos personajes pero con nuevas aventuras, la actriz Gaby Rivero formará parte del elenco como la Miss Nanny.

De acuerdo con Milenio, Disney Jr. Prepara el regreso de Gonzo, Peggy, René, Fozzie y Animal, entre muchos más, los personajes vuelven recargados de energía para darle a los pequeños nuevas aventuras y con un extra, la voz de Miss Nanny, quien cuida a cada uno de los personajes, estará a cargo de la actriz Gaby Rivero.

“Plasmar la voz que se quede en un personaje tan entrañable, la verdad es muy padre, porque esto se mantiene por generaciones. Me da mucha ilusión que un día pueda verlo con mis nietos”, comentó Gaby durante una entrevista realizada tras haber ofrecido una conferencia de prensa sobre la serie.

La actriz confesó que se enteró por otra persona que la compañía Disney la estaba buscando para participar en dicho proyecto y esto la emocionó, así que en cuanto la contactaron de inmediato aceptó.

El director de doblaje Francisco Colmenero estuvo con Gaby apoyándola y dándole instrucciones para que su voz quedara plasmada a la perfección, y gracias a su ayuda, las grabaciones se completaron en unas horas y no en tres días, como ella pensaba.

“Fue bastante rápido, había apartado tres días para el proyecto y resultó que acabé el mismo día; uno no se imagina que va a ser parte de esto, sobre todo esta versión me gustó mucho, es muy moderna y corta, te dan el mensaje que necesitan los chavitos en muy poco tiempo, porque ahora los niños no te ponen atención por mucho tiempo”, dijo Rivero.

La serie, que se estrenará por Disney Junior a partir del 18 de junio, contendrá 20 capítulos, cada uno de ellos consta de dos episodios con una duración de 11 minutos cada uno. El resultado es rápido para que la atención de los pequeños no se disperse. “Es importante que los papás estén atentos a sus hijos, porque a esa edad todavía puede ese privilegio de decidir qué es lo que quieren que vean”, dijo.

an

LEA TAMBIEN Conchita Wurst impacta con su radical cambio de look Adías a la larga cabellera oscura de Conchita Wurst, la cantante presume su cambio de look en redes

LEA TAMBIEN Bailarín mexicano Isaac Hernández recibe el “Oscar” de la danza en Moscú El joven bailarín de 27 años fue galardonado con el Premio Benois de la Danse 2018 en el Teatro Bolshoi de Moscú

LEA TAMBIEN Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann presumen las primeras vacaciones de su bebé Así fueron las primeras vacaciones de la pequeña Kailani en la playa