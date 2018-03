PROTECCIÓN DE DATOS

Zuckerberg, sin obligación a declarar en Europa por Cambridge Analytica

Exigen al fundador de Facebook a que aclare la manera en que la red evita que la información de usuarios sea usada por terceros; no está obligado a comparecer

Mark Zuckerberg, fundador de la red social Facebook, fue llamado por el Parlamento británico y el Parlamento europeo a explicar cómo la compañía adquiere y retiene los datos de sus usuarios, y qué medidas preventivas adopta para evitar que esa información pueda ser utilizada por terceros.

Zuckerberg deberá responder también a las preguntas sobre los vínculos de Facebook con Cambridge Analytica, la firma de datos que ha utilizado y manipulado los perfiles de hasta 50 millones de usuarios con fines electorales.

"Todas las respuestas oficiales que nos han dado hasta ahora han subestimado este riesgo y han sido engañosas", asegura el diputado conservador Damian Collins, presidente de la comisión parlamentaria en Gran Bretaña que investiga la seguridad digital y el fenómeno de las "fake news", en la carta dirigida al fundador de Facebook.

El comité parlamentario emplaza a Zuckerberg a responder antes del 26 de marzo.

"Ha llegado la hora de escuchar a un alto ejecutivo de Facebook, y con la suficiente autoridad, para que explique cómo ha podido producirse un fallo en el proceso", advierte Collins, aun a sabiendas de que el fundador de Facebook no está obligado a comparecer y podría delegar en un alto cargo de la compañía.

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, también ha pedido al fundador de Facebook que acuda al europarlamento a ofrecer explicaciones: "Facebook necesita clarificar ante los representantes de 500 millones de europeos que los datos personales no están siendo utilizados para manipular la democracia", ha dicho Tajani en su cuenta de Twitter.

En Estados Unidos, según informa EFE, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) está investigando a Facebook por el acceso a información privada de cerca de 50 millones de usuarios. En concreto, investiga si la popular red social violó los términos de su contrato de consentimiento, establecido en 2011, al proveer datos de sus usuarios a la compañía Cambridge Analytica.

Según medios como Observer, The Guardian y The New York Times, Cambridge Analytica utilizó los datos recogidos sin autorización a principios de 2014 para elaborar un programa informático que predijera e influyera sobre las opciones electorales de los usuarios.

Los más de 50 millones de perfiles afectados suponen aproximadamente un tercio de los usuarios activos estadounidenses y casi una cuarta parte de los votantes potenciales. Cabe destacar que entre los inversores en Cambridge Analytica están el ex estratega jefe de Trump y ex jefe de su campaña electoral en 2016, Steve Bannon, y un destacado donante republicano, Robert Merce.

