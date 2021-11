Ya sabemos qué hacer para controlar variante ómicron: Kamala Harris

WASHINGTON.- La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró que el país ya sabe qué se necesita para controlar la expansión de la variante ómicron de la covid-19: continuar con las campañas de inmunización.

We know what we need to do to control Omicron: get people vaccinated, get them boosted, and get our children vaccinated. We can do this. — Vice President Kamala Harris (@VP) November 29, 2021

Por medio de Twitter, Harris afirmó que es necesario que todas las personas del país reciban la vacuna contra el coronavirus y la dosis de refuerzo, que ya está disponible para todos los estadounidenses mayores de edad.

También pidió a los padres que vacunen a sus hijos, algo que ya está permitido con la vacuna anticovid de Pfizer.





¿MEDIDAS ADICIONALES?

Por su parte, el presidente Joe Biden consideró este lunes que la nueva variante "es motivo de preocupación, pero no de pánico", por lo que aseguró que los expertos no consideran que sean necesarias "medidas adicionales" en el país.

Así lo indicó Biden en una intervención desde la Casa Blanca acompañado del epidemiólogo jefe del Gobierno estadounidense, Antony Fauci.

Happening Now: President Biden provides an update on the Omicron variant. https://t.co/kW0Aaw8kuH — The White House (@WhiteHouse) November 29, 2021

El mandatario remarcó que el país se encuentra en "mejor situación" que las Navidades del pasado año, y urgió a los ciudadanos a buscar la dosis de refuerzo de las vacunas disponibles en Estados Unidos.

La nueva variante, identificada por primera vez en Sudáfrica, "es motivo de preocupación, pero no de pánico", afirmó Biden, al reconocer que es "casi inevitable" que "en algún momento" la nueva variante llegue al país.

A partir de este lunes, Estados Unidos ha impuesto restricciones a los viajeros procedentes de Sudáfrica y otros siete países del sur del continente africano.

"No creemos aún que serán necesarias medidas adicionales", agregó, y defendió estas limitaciones para poder "ganar tiempo" y aumentar la vacunación en el país."Si la gente se vacuna y lleva máscara no hay necesidad de confinamientos".

Estados Unidos, el país más golpeado por la pandemia con más de 775 mil fallecidos, cuenta con casi el 60% de su población vacunada con la pauta completa, y cerca del 20% ha recibido además ya la dosis de refuerzo.





ACV