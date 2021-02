"Ya no tengo ni para la renta": negocios de EU se quedan sin fondos

A las pequeñas empresas de los Estados Unidos les está resultando difícil, si no imposible, realizar sus pagos mensuales de alquiler. Los cierres económicos y las reaperturas intermitentes han dificultado que los propietarios de negocios cubran su renta, lo que a veces puede ser su mayor gasto.

Eso ha creado una tensión e interdependencia incómoda con los propietarios o con las empresas inmobiliarias a las que alquilan. Esos propietarios, después de todo, tienen que pagar sus propios gastos e impuestos.

Andy Sommer, propietario de una boutique llamada Forth and Nomad en Houston, tiene un contrato de arrendamiento por 10 años, que le cuesta 16,000 dólares por mes. Sommer dijo que tiene una buena relación con su arrendador, quien le ha dicho que pague lo que pueda por ahora y que luego descubrirán cómo compensar la diferencia. Pero, en abril y mayo, no podía pagar nada.

Sommer pudo pagar las tres cuartas partes de su renta en junio y julio, gracias al dinero de su préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago del gobierno de Trump, así como algunos ingresos del sitio en línea de su tienda. Sin embargo, en el futuro, no sabe cuánto podrá pagar dado que Houston pronto puede reimponer las órdenes de quedarse en casa. Él, como muchos propietarios de pequeñas empresas, se pregunta cuánto debería tener que pagar.

"¿Deberíamos ser responsables del alquiler cuando el gobierno nos obliga a cerrar? ¿Debería ser sobre nosotros o sobre el propietario? ¿No es culpa de nadie, pero de quién es la responsabilidad?", dijo a CNN.

Aleta Williams, una chef que fundó su propia empresa de catering en Chicago llamada Loquacious Culinary Events, paga 700 dólares al mes para subarrendar una cocina comercial que comparte con el arrendatario.

Sin embargo, su negocio se basa en grandes reuniones, las cuales están prohibidas, por lo que ha tenido grandes problemas financieros. Pagó las rentas de abril y mayo en su totalidad, dijo, gracias a un contrato a corto plazo que tuvo que proporcionar alimentos en una universidad que todavía tenía estudiantes en el campus.

Pagó su alquiler de junio en su totalidad, más la mitad de su alquiler de julio, gracias a algunos otros pequeños conciertos y el préstamo del gobierno que recibió. Pero ha estado viviendo de ahorros personales, que están disminuyendo.

Williams dijo que el propietario del edificio le había dicho que pague lo que pueda.

"Hemos sido afortunados. Conozco a muchos que no tienen propietarios con esa misma compasión", dijo.

Una encuesta realizada a fines de junio por el grupo de defensa de pequeñas empresas The Main Street Alliance descubrió que casi 60% de sus miembros habían retrasado o reducido sus pagos de alquiler comercial en los últimos cuatro meses. Casi la mitad dijo que había tenido que pagar los gastos comerciales al tomar prestado dinero de su hogar o con sus tarjetas de crédito personales.

En la ciudad de Nueva York, una clínica legal gratuita creada para ayudar a los propietarios de pequeñas empresas durante la pandemia ha manejado 850 casos hasta el momento. De ellos, más de la mitad han pertenecido a asuntos de arrendamiento comercial, dijo a la cadena Akira Arroyo, directora de la clínica.

La tensión económica probablemente empeorará antes de mejorar. "Es por eso que recomendamos que los propietarios mantengan a los inquilinos a cualquier costo", dijo James Famularo, presidente de Meridian Retail Leasing, dedicada a arrendamientos de locales comerciales y restaurantes en Nueva York.

Famularo ha visto a docenas de pequeñas empresas romper sus contratos de arrendamiento en las últimas semanas. Pero también ha visto todo tipo de acuerdos que se han alcanzado. Incluyen algunos meses de reducción de la renta o indulgencia de la renta. A veces, el propietario de un negocio puede acordar pagarle al propietario un porcentaje fijo (por ejemplo, 15%) de los ingresos que su negocio genere en los próximos meses.

Si los propietarios no pueden o no negocian un acuerdo, "será una reacción en cadena", dijo Famularo. Los propietarios tendrán dificultades para encontrar nuevos inquilinos si expulsan a los antiguos y eso les dificultará aún más el pago de las hipotecas que tienen sobre sus propiedades comerciales.

En este momento, muchos prestamistas están haciendo concesiones, especialmente para los prestatarios cuyos préstamos tenían un buen rendimiento antes de la pandemia, dijo Mike Flood, vicepresidente comercial de la Asociación de Banqueros Hipotecarios.

SIN FONDOS

Además, se está acabando el tiempo y el dinero para muchos propietarios de pequeñas empresas. Sin un final a la vista del aumento de coronavirus en los Estados Unidos y con la posibilidad de más cierres o una actividad restringida, el panorama económico sigue siendo sombrío.

Si bien muchas pequeñas empresas se han beneficiado de la ayuda a corto plazo, como los préstamos del Programa federal de protección de sueldos , ese dinero solo estaba destinado a cubrir 10 semanas de nómina y otros gastos. Ahora 84% de las pequeñas empresas dicen que se agotarán sus préstamos del gobierno la primera semana de agosto, según una encuesta realizada la semana pasada a 1,500 empresas que participaron en un programa de capacitación de Goldman Sachs.

Más del 60% de los encuestados dijeron que sus ingresos aún son menos de las tres cuartas partes de lo que era antes de la pandemia. Solo 16% dijo estar muy seguro de que puede mantener la nómina sin más ayuda del gobierno y solo 37% dijo que su negocio puede sobrevivir a otro cierre relacionado con covid.

La situación es peor para los dueños afroamericanos de negocios. Una tercera parte (34%) encuestada dijo que ha visto menos de una cuarta parte de sus ingresos antes de la pandemia y solo 7% dijo sentirse seguro de que puede cumplir con la nómina sin más ayuda del gobierno.

Actualmente, el programa, que está programado para finalizar el 8 de agosto, está limitado a un préstamo por empresa, aunque los legisladores están debatiendo qué más se puede hacer para apoyar a diferentes partes de la economía en una posible cuarta ronda de ayuda.