Violencia policial en Venezuela se "celebra o promueve", señala nuevo reporte

Un nuevo reporte de Monitor Fuerza Letal, publicado esta semana, expone la violencia policial que existe en varios países de América Latina y el Caribe, y exhibe la situación en Venezuela, en donde incluso "se le celebra o promueve", según la organización.

"La muerte cotidiana de miles de jóvenes pobres en Venezuela no moviliza, no impacta a la opinión pública, forma parte del ya estado de excepción permanente que existe en el país", expresa el reporte. "Por el contrario, cuando no se la justifica o encubre, se le celebra o promueve".

LA SITUACIÓN ACTUAL EN VENEZUELA

El reporte recuerda que el país lleva varios años sumergido en una crisis multidimensional. Agrega que otras investigaciones ya han encontrado "cómo en este tipo de circunstancias, el sistema penal opera de una manera más violenta y autoritaria".

Además, en los últimos años hubo un fuerte incremento en el número de funcionarios policiales: del 2006 al 2019, este aumento fue de un 75%. Monitor Fuerza Letal critica que "para llegar a estas cifras, no se cumplen los estándares mínimos de selección ni capacitación".

Esto ha resultado en que la mayoría de las muertes en manos de cuerpos de seguridad sean ajusticiamientos y ejecuciones, y no "enfrentamientos", como los describen las fuentes oficiales y los medios.

De hecho, la organización Provea expone que este tipo de ejecuciones representan un 89% de los casos de violación al derecho de la vida en Venezuela.

EL CASO DE DIMILSON GUZMÁN

El estudio pone como ejemplo la reciente ejecución extrajudicial de Dimilson Guzmán, un joven de 21 años, a manos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

El caso fue captado en video y se hizo viral en redes sociales. Entre las reacciones destaca una grabación de un presunto funcionario policial, quien asegura que los implicados no supieron hacer "bien el trabajo" y procede a dar instrucciones sobre qué se debe hacer para no dejar evidencia en los cuerpos de los ejecutados.

Monitor Fuerza Letal compara la situación con otras similares en el continente americano, como la de George Floyd en Estados Unidos y la de Javier Ordóñez en Colombia, que sí generaron indignación y cambios en sus respectivos países.

