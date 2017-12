Video: Reportan incendio en edificio de Manchester

EFE 30/12/2017 03:10 p.m.

Un incendio se registra en el noveno piso de un bloque residencial de doce plantas en Manchester, Gran Bretaña, por lo que equipos de rescate han llegado a sofocar el fuego.

Doce camiones cisterna llegaron al lugar para apagar el incendio, informó el departamento de bomberos de Gran Manchester.

Hasta el momento se desconoce las causas del incendio. Lo que si se sabe es que las llamas se han extendido a varios pisos.

No se registran heridos o fallecidos, más que u na persona fue trasladada al hospital por inhalación de humo.

Varias calles han sido cerradas para facilitar la labor de los bomberos.

Videos difundidos por redes sociales muestran al menos un apartamento en llamas en el edificio de la calle Joiner, en el barrio Northern Quarter, mientras que algunas personas observan desde la calle.

