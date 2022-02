VIDEO: No tenían para el pastel de su hija y así lograron hacerla sonreír

No es ninguna novedad que, tras la llegada del coronavirus al mundo, la crisis económica se agravó para todos, sin embargo, para unos padres de familia en Indonesia esto no fue impedimento y no pasaron por alto el cumpleaños de su hija.

En redes sociales circula un video del momento en que una pequeña, que cumplió 3 años de edad, festeja con dos plátanos, una naranja y una vela sobre una olla como si fuera un pastel.

Pero, eso no fue lo que llamó la atención de los internautas, lo que les enterneció fue que, la pequeña cantó y aplaudió al ritmo de las "mañanitas".

Hecho que tocó el corazón de las personas, quienes de inmediato se manifestaron para que la niña tuviera una pequeña celebración como se acostumbra en cualquier lugar del mundo.

"Pido oraciones para mi hija de tres años. Es su cumpleaños, y yo ya no estoy trabajando", fue el mensaje que acompañó el video que se viralizó de inmediato.

CELEBRACIÓN CON UN PASTEL DE VERDAD

En un segundo video que circula en las mismas plataformas virtuales, se puede ver a la pequeña con un bonito vestido de color rosa y soplándole a un pastel. En esta ocasión, parece que la locación fue un salón de eventos, pues se veían adornos y un globo con la forma del número 3.

Cabe destacar que, a diferencia de la primera grabación, la pequeña no se explicaba lo que ocurría y por eso mostró un gesto de sorpresa.