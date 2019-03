VIDEO: La asaltan, pero al ver su saldo restante ladrón le devuelve el dinero

REDACCIÓN 14/03/2019 01:52 p.m.

Un ladrón tuvo compasión de su víctima cuando, luego de asaltarla, decidió devolverle su dinero: el sujeto habría visto el saldo restante de la cuenta de la mujer.

Este hecho sucedió en China, cuando una mujer que retiraba dinero en un cajero electrónico fue sorprendida por un desconocido que quería robarle su dinero, en la ciudad de Heyuan.

El hombre la amenazó con un cuchillo para que le entregara sus cerca de 7 mil pesos que acababa de sacar.

La víctima siguió sus órdenes y luego el sujeto la obligó a mostrarle el saldo restante de su cuenta.

Cuando él pudo ver que su saldo remanente era cero, sonrió y le devolvió el dinero a la mujer.

El asaltante salió del lugar rápidamente, con normalidad.

Sin embargo, la sonrisa no le duró mucho tiempo, pues fue capturado gracias a las cámaras de seguridad.

Al ser interrogado, el ladrón confesó que buscaba dinero para pagar una cirugía y solventar los gastos de su hijo, pero al notar que la cifra que iba a robar no llenaba sus expectativas, decidió no tomarla para que la mujer no llamara a la policía.

LEA TAMBIEN Esta es la condena que cumplirá la madre que cacheteó a su hijo por no quererse bañar El tribunal enfatizó que la facultad de los padres para corregir a sus hijos tiene como "límite infranqueable" la integridad física y moral de los hijos

cmo