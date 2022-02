VIDEO En avión militar rescatan a familias mexicanas desalojadas de Ucrania

La mañana de este domingo un avión de la Fuerza Aérea Mexicana despegó de Rumania para repatriar a mexicanos que fueron desalojados de Ucrania, confirmó e l secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Una vez que han llegado a Rumania familias evacuadas desde Ucrania, despega mañana a las 10 am el Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana para traerlas de vuelta a casa. El avión irá vía Canadá e Irlanda. Es el primer vuelo, de ser necesario habrá otros en próximos días. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 27, 2022

El canciller explicó que el avión para rescatar a mexicanos de la operación militar rusa irá vía Canadá e Irlanda. Es el primer vuelo, de ser necesario habrá otros en próximos días.





??#VIDEO Despega avión para repatriar a las familias mexicanas evacuadas desde diversos puntos de #Ucrania como lo instruyó el Presidente @lopezobrador_, informa @m_ebrard https://t.co/7lo3TuvgV2 pic.twitter.com/a5ToLsb4kW — La Silla Rota (@lasillarota) February 27, 2022

A través de la cuenta de Twitter señaló que se trata de un avión Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana y dijo que el equipo de apoyo humanitario que participa en la operación merece amplio reconocimiento.

Equipo de apoyo humanitario que participa en la operación. Merece amplio reconocimiento la eficaz organización y respuesta de la SEDENA. pic.twitter.com/qLyQZvPjuc — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 27, 2022

Fue ayer por la noche cuando Marcelo Ebrard comentó que las primeras familias mexicanas que salieron de Ucrania llegaron a Rumania para pedir refugio.

El canciller dio a conocer que los mexicanos fueron recibidos por el embajador de México en Rumania, José Guillermo Ordorica Robles.

Por despegar rumbo a Rumania el 737 de la Fuerza Aérea Mexicana en unos minutos. Se inicia operación rescate de mexicanos en Ucrania instruida por el Presidente López Obrador. pic.twitter.com/T7Yuq3leWf — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 27, 2022

El embajador a través de su cuenta de Twitter compartió un video donde se encuentra reunido con los mexicanos que arribaron a Rumania.

Cabe recordar que el presidente de México, Andres Manuel López Obrador, dijo que no dejará a ningún mexicano en las zonas de mayor riesgo en Ucrania. "Vamos a sacarlos a todos, nos están ayudando gobiernos, nos están ayudando diplomáticos", dijo el mandatario.

Horas antes del anuncio, a través de su cuenta de Twitter, Guillermo Padilla un mexicano que se encuentra en Ucrania, pidió salir del país y aseguró que no hay protección de la Embajada de México, contrario a lo que sucede con otras embajadas que siguen evacuando a sus ciudadanos, "la Embajada de México solo me da largas y ya estoy en inminente peligro. Me encuentro a 38km de Kiev", escribió el joven mexicano.

Soy Mexicano en Ucrania, queremos salir de aquí y salvarnos. Otras embajadas siguen evacuando a sus ciudadanos, pero la Embajada de México solo me da largas y ya estoy en inminente peligro. Me encuentro a 38km de Kiev. @CarlosLoret @CNNEE @AristeguiOnline @m_ebrard — Guillermo Padilla (@GuillermoPady) February 25, 2022

Tras el mensaje y la instrucción de Marcelo Ebrard, el jefe de la Oficina del secretariado de Relaciones Exteriores, Daniel Millán conversó por teléfono con Guillermo y aseguró que está pendiente de él y todos los mexicanos en Ucrania.

esc