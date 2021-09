VIDEO: Auto ignora señal de tránsito y embiste a mujer en motocicleta

La toma de la cámara de seguridad se mantiene fija sobre una intersección de calles al sur de Bogotá, Colombia. 5 de septiembre de 2021, 6:05 horas, la fecha y hora que indicaba la pantalla momentos antes de que Tatiana fuera embestida al conducir una motocicleta por un vehículo del mismo color rojo que la señalización de "Pare" que el automovilista ignoró en la esquina del entronque.

El impacto impulsó a la mujer de 26 años alrededor de dos metros sobre el pavimento y luego de dar una voltereta, se estrelló contra la fachada de una casa y cayó tendida sobre la acera, se observa el el video difundido por Noticias Caracol, medio de comunicación colombiano.

Leidy Tatiana Morales, abogada y auxiliar contable, se dirigía a su casa cuando fue embestida por el automóvil. Lo aparatoso del accidente hizo creer a su familia que no sobreviviría, pero la mujer no sufrió un golpe traumático, aunque sí sufrió varias fracturas en sus extremidades inferiores y una contusión que no hizo que perdiera el conocimiento.

Impactante video de violento choque entre un automóvil y una moto.



La conductora de la motocicleta voló por más de dos metros, se golpeó con una señal de tránsito y terminó contra una casa. Está viva de milagro https://t.co/dTbKvH9I38 pic.twitter.com/CFuY0s0r8Y — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 7, 2021

La motocicleta, salió disparada 30 metros de donde fue el impacto con el vehículo.



Cifras de la Policía de Tránsito de Bogotá señalan, al corte de agosto del 2021, que en la capital de Colombia se han registrado 89 muertes en accidentes donde se ve involucrada una motocicleta. El año anterior sumaron 62 fallecidos.

En cuanto a lesionados, la cifra pasó de 2 mil 412 en 2020 a 3 mil 467 en el presente año.

De igual manera, se evidenció un aumento en el número de lesionados, al pasar en 2020 de

(djh)