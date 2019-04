Vetan a "La Cenicienta" y "La Caperucita Roja" por considerarlos cuentos sexistas

REDACCIÓN 11/04/2019 09:21 p.m.

La escuela Tàber de Barcelona, cuya titularidad corresponde a la Generalitat, decidió someter a revisión el catálogo de títulos que forman parte del catálogo de su biblioteca infantil.

Tras analizar los libros destinados a niños y niñas de hasta seis años decidieron retirar 200 títulos que consideran "tóxicos" porque reproducen patrones sexistas, lo que representa 30% del fondo. En 60% de los cuentos el problema es menos grave, en tanto que solo encontraron 10% que estaba escrito desde una perspectiva de género. Otros centros también trabajan en adquirir libros más igualitarios.

Se acerca la Diada de Sant Jordi, una cita ideal en la que guarderías y escuelas recuperan la leyenda o en que muchos padres acudirán en busca de un cuento para sus hijos. Una ojeada al amplio catálogo de cuentos sobre el héroe que acaba con el dragón revela que la mayoría de títulos recoge los estereotipos en que el personaje masculino es el héroe valiente que debe salvar a la temerosa princesa. Pero en el mercado empiezan a irrumpir títulos alternativos como Santa Jordina (Inés Macpherson, editorial La Galera) o La revolta de Santa Jordina (Lyona y David Fernàndez, editorial Ámsterdam), donde la chica es la heroína y donde, por cierto, el dragón no tiene por qué morir.

La leyenda de Sant Jordi es uno de los retirados en la escuela Tàber, pero también La bella durmiente o La Caperucita Roja, según avanzó ayer la televisión municipal Betevé. No obstante, Anna Tutzó, una de las madres que forma la comisión que revisó el catálogo, prefiere no dar títulos porque considera que lo importante es poner el foco en el problema de fondo, que va más allá de los cuentos tradicionales. "Además, estos son minoritarios, también afecta a libros para aprender el abecedario, los colores o los hábitos. La sociedad está cambiando y es más sensible a la cuestión de género, pero esto no se está reflejando en los cuentos", apunta.

Las situaciones más habituales que hallaron, abunda Tutzó, es asociar la masculinidad a valores como la valentía y la competitividad. "También en las situaciones de violencia, aunque sean pequeñas gamberradas, es el niño el que la realiza contra la niña. Con ello se da un mensaje de quien puede ejercer la violencia y contra quién", añade.

