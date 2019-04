Ve Sánchez riesgo real de que se unan derecha y ultraderecha en España

REDACCIÓN 25/04/2019 09:03 p.m.

De cara a las elecciones del próximo domingo en España el diario El País realizó una extensa entrevista al actual presidente de Gobierno. Aquí un extracto.

Pedro Sánchez (nacido en Madrid hace 47 años) camina lanzado hacia su primera victoria electoral después de dos durísimas derrotas, una destitución al frente de su partido, un regreso triunfal en sus segundas primarias y una moción de censura exitosa. El presidente se prepara para gobernar con Podemos y otros aliados pero no lo da ni mucho menos por hecho y trata de movilizar para evitar que la derecha dé el vuelco y sume como en Andalucía.

P. ¿Cree que los debates fueron espectáculos edificantes?

R. Yo creo que todo debate es positivo porque das a conocer tu proyecto político. Es evidente que la derecha está viviendo unas primarias. Hay una batalla campal para a ver quién compite por la medalla de plata, por el segundo puesto. Pero también hay un riesgo real. Nadie daba que Trump iba a ser presidente de EE UU y lo ha conseguido. Nadie pensaba que Bolsonaro pudiera ser presidente de Brasil. Nadie pensaba que en Andalucía iba a gobernar la derecha con la ultraderecha y lo está haciendo. Tenemos un riesgo real, que sume la derecha con la ultraderecha y puedan hacer en España lo que están haciendo en Andalucía. El único partido que puede frenar el paso a la derecha y a la ultraderecha es el PSOE.

P. ¿Por qué crece tanto Vox? ¿Puede ser una respuesta a la moción de censura?

R. No. En las conversaciones que yo tuve con Mariano Rajoy cuando era presidente del Gobierno, una de las cosas que más me llamaba la atención es que él ya me hablaba de la ultraderecha en España, de Vox. Esto no lo he dicho nunca. Cuando Rajoy era presidente, Vox ya estaba en el radar de la derecha, en sus estudios demoscópicos. Eso tiene mucho que ver con el fracaso del proyecto político de la derecha en cuanto a la regeneración democrática, en cuanto a la lucha contra la desigualdad, que es uno de los principales males que tiene nuestro país. Y también su fracaso en evitar la crispación territorial que se vivió en 2017. La ultraderecha siempre ha existido en nuestro país, fuera o dentro del PP. Es una amenaza real, y es una ultraderecha temible, porque estamos hablando de gente que lleva a franquistas confesos en sus listas, que niega el Holocausto, que piensa que esto de la violencia de género es un camelo, que el cambio climático es algo que no existe y que las autonomías tienen que ser suprimidas. Y resulta que aquellos que se tachan de constitucionalistas a quien le ponen un cordón sanitario es al PSOE.

P. ¿Está utilizando a Vox para movilizar a la izquierda?

R. Es evidente que existe una amenaza real y yo no puedo ocultar algo que me parece que es importante que conozcan los españoles. Con independencia de que en otros momentos, incluso en las próximas elecciones municipales y autonómicas, haya gente que vaya a votar a otros, el próximo 28 de abril nos estamos jugando si gana el bloque de la involución o lo frenamos votando al PSOE.

P. En los debates se le ha visto muy cómodo con Pablo Iglesias.

R. Yo con el señor Iglesias y con Unidas Podemos solamente puedo tener palabras de gratitud. Hay una lección de estos diez meses y es que la izquierda puede entenderse cuando quiere y hacer cosas buenas por la mayoría social de este país. Esa es la enorme oportunidad que tenemos a partir del próximo 28 de abril: dar respuestas desde la izquierda a los nuevos desafíos de la España del siglo XXI.

P. ¿Y Ciudadanos?

R. Hay una enorme decepción. Ciudadanos ha abrazado a la ultraderecha y ha empezado su declive como proyecto político.

P. Si la opción es acuerdo PSOE-Ciudadanos o repetir las elecciones, ¿cambiaría de opinión Rivera?

R. El lunes será el lunes, pero antes está el 28 de abril. Si el bloque de la involución triunfa, aquí habrá más desigualdad, volverá la corrupción, porque el PP no se ha regenerado, y se enquistará la crispación política y la confrontación territorial. Este país necesita un horizonte de concordia nacional en torno a estos desafíos, el de la transición ecológica, el de la desigualdad, el del empleo digno, el de la protección de los autónomos, el de una contribución positiva de España al proyecto europeo, que está debilitado.

P. ¿Hay preocupación en los líderes europeos porque exista una fuerza antieuropea potente dentro del Parlamento Europeo?

R. Sin duda. Los enemigos de Europa no solamente están fuera. Están dentro. Hay un movimiento reaccionario. Uno de los datos que más me ha llamado la atención es que, según una encuesta que leí hace pocos días, España es el segundo país del mundo donde se es más pesimista respecto al futuro de nuestros hijos. Ese caldo de cultivo, ese miedo al futuro, es precisamente lo que alimenta la reacción. Tenemos que luchar todos juntos contra ella.

P. ¿Pero si Podemos le pide entrar en el Gobierno, es un problema para usted?

R. ¿Para mí? Vamos a ver. ¿Cómo va a ser un problema para mí gobernar?

P. Que entre en el Gobierno Podemos.

R. No es ningún problema. La extraordinaria noticia el próximo domingo sería que España continúa avanzando. Yo no tengo un sentido patrimonialista ni tampoco monopolístico del poder. Pero, insisto, es que el problema no es ese, el desafío que tiene España no es el 29 de abril, es el 28 de abril. Por eso le decía a Iglesias, vamos a hablar de que se movilice toda la ciudadanía progresista.

P. ¿Es inviable gobernar con los independentistas?

R. No son de fiar. Ellos saben que la independencia no es posible. Los líderes independentistas están metidos en su laberinto, cuando salgan ahí estaremos esperando para poder encontrar un espacio de diálogo dentro de la Constitución que sirva para resolver un conflicto de convivencia. Es un laberinto que han creado a base de mentiras. No podemos hacer descansar el futuro y la estabilidad de nuestro país en líderes que han demostrado todo menos coherencia.

El artículo original en El País

JGM





LEA TAMBIEN ¿Por qué habrá elecciones anticipadas en España y qué se espera? El presidente socialista Pedro Sánchez se vio obligado a convocar a las urnas ante la endeble presencia en la cámara de diputados