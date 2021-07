Variantes covid aparecen "a la velocidad de la luz; laboratorios no están listos

Las variantes de covid se mueven en este mundo con una velocidad alucinante y los laboratorios no están listos para identificarlas, publicó Bloomberg.

Bloomberg recordó que a principios de este año, la principal preocupación era el Alfa, una variante identificada originalmente en el Reino Unido, que parecía propagarse más fácilmente que el coronavirus de tipo salvaje original.

Hacia fines de abril, el Laboratorio de Respuesta a Pandemias (PRL) detectó la mutación Delta, identificado por primera vez en la India y se cree que es incluso más contagioso que el Alfa.

Una variante como Alfa o Delta se distingue por cambios en su código genético que han alterado efectivamente el comportamiento del virus.

Delta tiene más de 20 diferencias en su composición genética, algunas de las cuales pueden facilitar que la proteína de pico se una a las células humanas y ayude al virus a evadir los anticuerpos.

La secuenciación ha demostrado que los casos Delta constituyen casi el 70 por ciento de los positivos de covid en la ciudad de Nueva York. El CDC estima que actualmente la variante es responsable del 83 por ciento de los casos en todo el país.

A fines de junio, PRL (que se pronuncia "perla") comenzó a prepararse para analizar muestras en busca de "delta-plus", una mezcla de mutaciones identificadas por primera vez en India y Sudáfrica.

Pero, las variantes de interés continúan incubándose en lugares donde la vacunación es limitada. Delta-plus se detectó inicialmente en viajeros de Nepal, donde sólo el 6 por ciento de la población ha sido inmunizada, según Bloomberg Vaccine Tracker .

LABORATORIOS NO ESTÁN LISTOS

"Hay una falta total de coordinación y un plan sistemático", reconoció para Bloomberg Eric Topol, director y fundador del Scripps Research Translational Institute, con sede en California, que alberga una de las operaciones de secuenciación covid más grandes del país. "No sé por qué no se mueve como debería. Esto debería ir a una velocidad muy alta, y eso no está sucediendo".

Este es el país que fabricó y fue pionero en los métodos para hacer este tipo de trabajo. Me parece espantoso que no fuéramos también los líderes en usarlo

Por su parte, Kenny Beckman, director del Centro de Genómica de la Universidad de Minnesota (UMGC), tiene una visión para el futuro de la lucha contra una pandemia en Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), dice, deberían crear un rastreador robusto y fácil de usar que vigile las mutaciones del virus en algo cercano al tiempo real, al igual que el Centro Nacional de Huracanes rastrea las tormentas.

Los científicos de los laboratorios públicos y privados se alimentarían en secuencias, que se compilarían para crear mapas sencillos de la actividad del virus que todos, desde los expertos en salud hasta el público curioso, podrían consultar para ver qué mutaciones hay en su vecindad.

Beckman cree que los CDC podrían crear algo útil y atractivo para covid.

La agencia tiene una página web de seguimiento que muestra la proporción de pruebas positivas y sus variantes dadas, pero las 10 clasificaciones regionales que utiliza son casi cómicamente amplias, agrupando lugares tan alejados entre sí como Arizona y Guam. Y los datos tenían, a mediados de julio, un mes de antigüedad; si bien el CDC ofrece una proyección de la actividad de mutación actual, se basa en estimaciones. No está claro cómo el rastreador podría ayudar a alguien a tomar una decisión informada.

"El CDC debería ser el centro nacional de preparación para covid", dice Beckman. Y no sólo covid. Si se hace correctamente, la plataforma podría aplicarse a todo tipo de amenazas, desde otros virus hasta insectos resistentes a los antibióticos y patógenos transmitidos por los alimentos. "Toda la tecnología para llevar a cabo este tipo de secuenciación, este tipo de genómica, todo esto es esencialmente estadounidense", dice Beckman. "Este es el país que fabricó y fue pionero en los métodos para hacer este tipo de trabajo. Me parece espantoso que no fuéramos también los líderes en usarlo ".

Michigan enfrentó grandes limitaciones. Algunos sitios de prueba enviarían muestras diariamente para secuenciar, otros podrían enviarlas una vez a la semana; los problemas logísticos como las tormentas de nieve podrían agregar retrasos. Todo eso, más el mínimo de cinco días necesarios para realizar la secuenciación, significaba que podían pasar hasta dos semanas antes de que los funcionarios tuvieran la información que necesitaban.

Ante esto, Estados Unidos tendrá que trabajar a nivel internacional para protegerse contra nuevas amenazas.

MJP