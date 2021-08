Variante delta obliga a estadounidenses a revaluar situación por pandemia: NYT

Debido a la variante delta de la covid-19, los estadounidenses han entrado en una nueva fase de la pandemia: el entendimiento de que el virus no va a desaparecer pronto, explica el diario The New York Times.

A principios de este verano, el país registraba el menor número de casos desde el inicio la pandemia, pero ahora las hospitalizaciones alcanzan sus niveles más altos desde invierno.

A esto se le suma que solamente alrededor de la mitad de la población está completamente vacunada, y las tasas de inmunización diarias solo han aumentado modestamente desde que comenzó la expansión de la variante delta.

Por el momento, las peores oleadas se han concentrado en los estados del sur del país, que tienen cifras de vacunación bajas. Sin embargo, los contagios también han aumentado en estados como Oregon y Hawai, con tazas de vacunación más altas, e incluso han roto récords semanales en los últimos días.

A pesar de esta nueva ola de contagios, los gobernadores locales y estatales han sido cautelosos a la hora de imponer nuevas restricciones. En la gran mayoría de los estados, los eventos deportivos, conciertos de música y ferias han seguido adelante. Los restaurants, cines y gimnasios continúan abiertos.

Aunque hay algunas excepciones, varios funcionarios se han mostrado hostiles a nuevas restricciones o han temido que las medidas politicen más la pandemia. Esto es a pesar de las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que sugieren que las personas vacunadas vuelvan a usar mascarillas en público.





ACV