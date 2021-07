Van más de 150 detenidos y un muerto en las protestas en Cuba

Washington.- La organización Human Rights Watch (HRW) denunció este martes que los detenidos en las protestas ocurridas en Cuba "superan los 150" y exigió que cesen las violaciones de los derechos humanos en la isla.

"Los listados iniciales de detenidos en las protestas en Cuba superan los 150", escribió en su cuenta de Twitter el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, quien además alertó de que "se desconoce el paradero de muchos de ellos".

Este domingo, miles de cubanos salieron a protestar contra el Gobierno al grito de "¡libertad!", en una jornada inédita que se saldó con decenas de detenidos y enfrentamientos después de que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, conminara por televisión a sus partidarios a salir a afrontar a los manifestantes y defender la Revolución.

Vivanco subrayó que "protestar es un derecho, no un crimen".

Además, difundió un listado de desaparecidos cuya autoría atribuyó a la organización no gubernamental Cubalex, que da cuenta de 171 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales 17 ya han sido liberadas o se conoce su paradero.

La lista incluye, además de los nombres y apellidos de las personas, el lugar donde fueron vistas por última vez, la hora y fecha de detención y el "último reporte" acerca de su situación.

Las protestas, las más fuertes que han ocurrido en Cuba desde el llamado "maleconazo" de agosto de 1994, se producen con el país sumido en una grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia fuera de control y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, además de largos cortes de electricidad rutinarios.

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, exigió al Gobierno cubano que evite la "violencia" en su "intento de silenciar" las inéditas protestas antigubernamentales en Cuba, a las que volvió a expresar todo su apoyo.

Mientras, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, negó que Estados Unidos estuviera detrás de las protestas en Cuba o que el embargo impuesto por EU sea responsable por completo de la crisis económica y sanitaria que las ha espoleado.

DETIENEN A LA YOUTUBER CUBANA DINA STARS

Dina Stars, influencer y youtuber cubana, fue detenida hoy en Cuba mientras estaba siendo entrevistada por el programa "Todo es mentira" de Cuatro.

"Hago responsable al Gobierno (de Cuba) de cualquier cosa que me pueda pasar. Me tengo que ir, me dijeron que les acompañara", aseguraba muy nerviosa y afectada la propia Dina antes de abandonar la conexión en directo y cortar la emisión.

Antes de su detención, Dina Stars ofreció una entrevista en las Noticias de la Mañana de Antena 3, donde era entrevistada por Manu Sánchez. En dicha entrevista, la youtuber cubana denunciaba la situación de crisis que se está viviendo en Cuba y explicaba las manifestaciones que se están produciendo en contra del Gobierno de Miguel Díaz-Canel por la crisis sanitaria por el coronavirus, la escasez de alimentos y medicinas y los apagones de luz y falta de internet.

"Creo que ningún cubano ha dormido, todos estamos desesperados y somos conscientes de que hay militares arremetiendo contra los jóvenes, están matando al pueblo. Todo empezó como una manifestación pacífica, pero él (Miguel Díaz-Canel) fue quien incitó a la violencia", denunció Dina.

En las redes sociales amigos de Dina compartieron el momento de su detención y con el que se trata de denunciar la actuación dictatorial del gobierno de Cuba contra cualquiera que se atreve a denunciar la situación del pueblo cubano.

MUERE UN HOMBRE DURANTE PROTESTAS

Un hombre murió en una manifestación registrada en el humilde barrio Güinera, en la periferia de La Habana, después de que estallaran protestas en unas cuarenta ciudades de Cuba, informó el martes el Ministerio del Interior.

Según una nota publicada por la oficial Agencia Cubana de Noticias, lamentó el fallecimiento de Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, quien participaba en las protestas.

El presidente Miguel Díaz-Canel llamó a los revolucionarios a enfrentar las protestas en las calles, donde se han producido numerosos enfrentamientos violentos, que ya dejaron un muerto, y más de un centenar de detenciones de opositores.

MJP