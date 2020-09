Vacunas contra covid de Rusia y China comparten deficiencia potencial

De acuerdo con científicos las vacunas contra covid-19 desarrolladas por Rusia y China muestran una deficiencia potencial: se basan en un virus del resfriado común al que muchas personas han estado expuestas, lo que potencialmente limita su efectividad.

SIGUE AQUÍ LA COBERTURA SOBRE EL CORONAVIRUS EN MÉXICO

Por ejemplo la vacuna de CanSino Biologics, aprobada para uso militar en China, es una forma modificada de adenovirus tipo 5 o Ad5. La compañía está en conversaciones para obtener la aprobación de emergencia en varios países antes de completar pruebas a gran escala, informó el Wall Street Journal la semana pasada.

En el caso de la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya de Moscú, aprobada en Rusia a principios de este mes a pesar de las pruebas limitadas, se basa en Ad5 y un segundo adenovirus menos común.

De acuerdo con Anna Durbin, investigadora de vacunas en la Universidad Johns Hopkins, "el Ad5 me preocupa solo porque mucha gente tiene inmunidad". "No estoy seguro de cuál es su estrategia, quizás no tenga un 70% de eficacia. Podría tener un 40% de eficacia, y eso es mejor que nada, hasta que aparezca algo más".

Durbin han experimentado con vacunas basadas en Ad5 contra una variedad de infecciones durante décadas, pero ninguna se usa ampliamente. Emplean virus inofensivos como "vectores" para transportar genes del virus objetivo, en este caso el nuevo coronavirus, a las células humanas, lo que provoca una respuesta inmune para combatir el virus real. Pero muchas personas ya tienen anticuerpos contra Ad5, lo que podría hacer que el sistema inmunológico ataque al vector en lugar de responder al coronavirus, haciendo que estas vacunas sean menos efectivas.

OTRAS VACUNAS

Otros investigadores han elegido adenovirus o mecanismos de administración alternativos. La Universidad de Oxford y AstraZeneca basaron su vacuna en un adenovirus de chimpancé, evitando el problema del Ad5. El candidato de Johnson&Johnson usa Ad26, una cepa relativamente rara.

Algunos científicos también les preocupa que una vacuna basada en Ad5 pueda aumentar las posibilidades de contraer el VIH.

En un ensayo de 2004 de una vacuna contra el VIH basada en Ad5 de Merck & Co, las personas con inmunidad preexistente se volvieron más, no menos, susceptibles al virus que causa el SIDA.





Con información de Agencias

kach