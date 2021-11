''Urge matar de nuevo'', los mensajes del nieto que quemó a su abuela

A tres años de la muerte de Mary Gregory de 94 años, quien supuestamente murió en un incendio accidental en su casa de Reino Unido, las investigaciones dieron un vuelco total, luego de que Tiernan Darnton confesara en un juego entre amigos que él incendio el domicilio de su abuela en 2018.

Darnton de 21 años confesó que quemó a su abuela para evitar que "no sufriera más por su demencia", estas declaraciones quedaron al descubierto, luego que el estudiante universitario durante un juego con sus amigos "verdad o reto" donde le preguntaron si había matado alguna persona, el joven confesó "tengo un secreto que no he contado a nadie", queme a mi abuela durante un incendio en su cocina.

De acuerdo con las investigaciones Gregory había sido víctima de un incendio iniciado en las cortinas de su cocina. Al llegar al lugar, los cuerpos de rescate encontraron a la víctima debajo de una mesa y las trasladaron al hospital, pero debido a la gravedad de las lesiones murió cuatro días después.

DECLARACIÓN DEL NIETO

Tras la revelación del nieto, la policía reabrió el caso y de acuerdo con los reportes de la policía tras el incendio se encontró en el celular y la computadora del acusado búsquedas en Internet donde había frases como "Soy un asesino", "Soy un monstruo y me voy al infierno", "Quiero causar el mal" y "Urge matar de nuevo", cuando en aquella ocasión tenía 17 años.

La evidencia contra el joven incluyó además dibujos de la estructura de la casa de Gregory donde su nieto había marcado salidas de escape y referencias para tener una buena coartada, por lo que las autoridades atribuyeron que la causa de las llamas había ocurrido por un cigarro que se cayó por descuido y se descartó que haya participado una tercera persona.

Sin embargo, Tiernan confesó que usó un encendedor para incendiar una cortina y este viernes se conocerá su condena.

