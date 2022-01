¿Una simple gripa? Ómicron eleva hospitalizaciones y muertes en EU

Aunque los casos de covid-19 están descendiendo lentamente en algunas partes de Estados Unidos, las hospitalizaciones por la enfermedad han alcanzado cifras récord en el país.

Actualmente, Estados Unidos registra un promedio de más de 790 mil casos diarios. Sin embargo, las cifras del lunes podrían ser más altas, ya que muchos estados no publicaron datos nuevos debido a la festividad del Día de Martin Luther King Jr.





RÉCORDS DE HOSPITALIZACIONES

Con este aumento de casos, también han crecido las hospitalizaciones. Aunque los expertos consideran que la variante ómicron, ya dominante en Estados Unidos, puede causar una enfermedad menos grave, el número tan alto de casos ha causado que miles de personas necesiten atención médica.

Según cifras del diario The New York Times, el número promedio de estadounidenses hospitalizados por la covid-19 es de 157 mil diarios, un aumento del 57% en dos semanas.

La situación ha sometido a los hospitales a un gran presión, a la que se suman los contagios entre el personal. Pero la situación podría seguir empeorando durante un tiempo, advierten los expertos.

También incrementaron las hospitalizaciones de niños recientemente: el medio NBC News reporta un promedio de cinco mil 109 al día, un aumento del 48.4% respecto a las dos semanas anteriores.

Y la semana pasada, las unidades de cuidados intensivos del país estaban llenas en un promedio del 82%, según la base de datos de The New York Times. Pero la situación es más preocupante en algunos estados: cuatro hospitales de la ciudad de Oklahoma anunciaron este lunes que no tienen camas disponibles.

En cuanto a las muertes por covid-19, las cifras también están incrementando. Estados Unidos registra más de mil 900 fallecimientos diarios, un 54% más que en las dos últimas semanas.





LANZAN CAMPAÑA DE PRUEBAS GRATUITAS

Ante este aumento de contagios, el gobierno abrió este martes la página web para que los ciudadanos soliciten pruebas gratis a domicilio -un día antes de lo anunciado.

Las autoridades habilitaron el portal COVIDTests.gov, donde los estadounidenses pueden solicitar el envío de un máximo de cuatro pruebas de antígenos gratuitas por hogar. La página ya ha recibido cerca de 800 mil visitas, según datos del propio gobierno.





ACV