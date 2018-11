Una "selfie" salvó a Christopher de una cadena perpetua

REDACCIÓN 21/11/2018 12:35 p.m.

Christopher Precopia fue arrestado por policías de Texas, en Estados Unidos, era el 22 de septiembre de 2017.

Él no sabía lo que sucedía, desconcertados los uniformados sólo le dijeron "no actúes como si no supieras lo que pasa".

El joven de 21 años fue llevado al condado de Bell acusado de robo de vivienda con la intención de cometer otros delitos y de agresión grave, prácticamente intento de homicidio, hecho que en suma lleva la posibilidad de una cadena perpetua.

La acusación contra Christopher provenía de su exnovia, quien aseguró que él había irrumpido a su casa, la había atacado e incluso le cortó una equis abajo del cuello con un cúter.

Precopia no tenía mínima idea de lo que había sucedido, las razones por las que fue detenido, por si fuera poco, los policías no le informaron nada, según dijo Rick Flores, abogado del joven.

Cuando Christopher por fin se enteró de lo que era acusado se sorprendió y negó todos los señalamientos.

Aseguró que el día de los hechos se encontraba sentado en su casa viendo televisión, coartada nada convincente para las autoridades.

"No tenía idea de quién me acusaba de esto [...] Tenía miedo constantemente de lo que podría suceder al día siguiente. Iba a dormir con la esperanza de no despertarme, solo para alejarme de esto"

La familia de Christopher tuvo que pagar 150 mil dólares de fianza, para lo cual sacaron un préstamo, más lo desembolsado a un abogado para demostrar que el joven de 21 años era inocente.

La suerte para Precopia llegó cuando su madre, Erin, encontró un aprueba que exoneraría a su hijo.

Se trata de una "selfie" que Christopher se hizo a las 7:02 de la tarde el 20 de septiembre de 2017, en el Renaissance Austin Hotel.

El joven de 21 años se encontraba a 120 kilómetros de distancia a la hora y día que su exnovia dijo ser atacada.

La fiscalía retiró los cargos contra Christopher Precopia y a sabiendas que la versión de la exnovia fue un invento, las autoridades no presentarán cargos contra ella.

Por su parte, Christopher sí lo haría. Descartaron demandar al departamento de policía por la forma en que trataron a Precopia.

LEA TAMBIEN Por selfie muere niño de 12 años, en Puebla Antoni se resbaló al río Tecolutla mientras intentaba tomarse una selfie, por el intenso viento y la corriente del agua

LEA TAMBIEN Por tomarse una 'selfie', mujer y niña mueren arrolladas por tren en SLP Una mujer de 27 años y una niña de 12 fueron embestidas por la locomotoran mientras intentaban fotografiarse

Con información de Infobae

rgg