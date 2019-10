"Una selfie reveló que fui robada al nacer"

"Pude ver el estrés en su cara, pude ver sus ojos rojos y realmente me asusté [...] Mi padre era suave y gentil, es mi roca, mi héroe, mi papi, es el hombre. Y allí estaba este otro hombre haciéndolo ver como un niño pequeño, mientras decía: 'no, no hice eso. Miché es mi hija, ¿cómo puede no ser mi hija? Yo no fui parte de eso'.".