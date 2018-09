Una negligencia médica decapitó al hijo de Laura

REDACCIÓN 27/09/2018 11:25 a.m.

Era marzo de 2014, Laura Gallazzi tenía un embarazo de 25 semanas que ocurría con normalidad y que nacería a través de una cesarea para evitar complicaciones.

Sin embargo, todo cambió los planes de la mujer escocesa cuando rompió la bolsa, por lo que terminó en la sala de urgencias del Hospital Ninewells de Dundee, en Reino Unido.

Ahí, Laura ya se había mentalizado de que su hijo nacería en ese momento, que sería prematuro y que se dificultaría, pero que saldría avante e incluso ya sabía cómo lo llamaría: Steve.

Pese a ello, los médicos le dijeron que no se preocupara, que el bebé estaba bien, que era mejor dejarlo dentro del vientre, aun así se quedaría en el hospital en observación.

Tres días después, mientras se bañaba en el hospital se percató que el cordón umbilical ya salía de su interior. Por ello, fue llevada a una sala de operaciones para que naciera el niño.

Como el niño nacería con cesarea, le sorprendió cuando le dijeron que pujara, pues no había hecho trabajos de parto.

La insistencia de que pujara fue tal que terminó haciéndolo, hasta que sintió un estallido. Laura ya no sintió nada entre sus piernas, pero tampoco escuchaba el llorar del recién nacido.

Inmediatamente después, uno de los enfermeros le dijo "te vamos a dormir", para luego anestesiarla.

Una tragedia había sucedido en la sala de operaciones, el parto fallido había provocado que la cabeza del bebé se despegara del cuerpo y permaneciera en el útero de Laura. Steven había sido decapitado.

La habían anestesiado para, ahora sí, practicarle una cesarea y sacarle los restos del bebé de dentro de su cuerpo.

Cuando despertó de la cesarea, una enfermera le dijo que Steven había muerto, Laura se sintió tan mal que se desmayó.

Posteriormente, la doctora encargada de la operación, Vishnavy Laxman, le pidió perdón. Laura no sabía aun como habían sucedido las cosas, así que le tomó la mano aceptado su disculpa.

Fue hasta que otra doctora le detalló como habían sucedido las cosas, Steven había sido decapitado durante el parto.

Laura entró en shock, le ofrecieron tener contacto con su hijo muerto, pero no quiso. Aun cuando los médicos habían "arreglado" el problema cosiendo la cabeza al cuerpo del recién nacido.

Finalmente, Gallazzi aceptó estar con su hijo, estuvo con él durante toda una noche, besándolo, oliéndolo, diciéndole cuanto lo amaba.

El caso de Laura Gallazzi fue contado por ella misma a la BBC Radio es Escocia, donde contó que su infierno no había terminado aún que todavía faltaba algo peor.

La decapitación de Steven pasó a la justicia, sin embargo, a principios de 2018 un tribunal médico dictaminó que la decisión de la doctora Vishnavy Laxman de realizar un parto natural en lugar de cesarea fue equivocado, pues eso provocó la muerte del bebé.

Laxman había realizado un interminable turno de 24 horas antes de liderar el parto de Laura, por lo que no estaba en condiciones de pensar correctamente, pese a ello, ningún miembro de su equipo advirtió la situación.

Por ello, la licencia de la doctora Vishnavy Laxman no fue cancelada y continuará trabajando como doctora.

Por si fuera poco, autoridades escocesas aseguraron que como el bebé no respiró ni una sola vez, no era una persona legal.

"Me miraron a los ojos y me dijeron que mi hijo no existía. Tuve un certificado de defunción. Tuve un funeral. Tengo todas esas fotos. No es justo"

Nadie puede ser acusado penalmente de la muerte de Steven al no ser considerado una persona.

Ahora, Laura comenzó una lucha para cambiar la legislación, la cual no será sencilla, pero lo hace en nombre de su hijo y otros niños más que tuvieron el mismo destino.

Al contar su historia a la BBC Radio, Laura Gallazzi terminó leyendo la carta que le escribió el día que Steven murió: "Siempre te amaré, mi pequeño niño. Las palabras no pueden expresar cuán triste y desconsolada estoy. Estoy agradecida por el corto tiempo que estuvimos juntos".

