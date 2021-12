"Una masacre sangrienta", advierte Ucrania a Rusia si los invaden

El conflicto entre Ucrania y Rusia sigue escalando de intensidad ante un posible enfrentamiento bélico.

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, lanzó una advertencia a Rusia por si se atreven a invadir suelo ucraniano: habrá una "masacre sangrienta".

Los rusos amagan con un ataque que involucraría a 175 mil tropas a fines de enero, en tanto el ministro ucraniano calcula que Rusia tiene 95 mil soldados a distancia de ataque, pero se mostró confiado en el poderío de su país.

"Tenemos 250,000 miembros oficiales de nuestro Ejército. Además, 400,000 veteranos y 200,000 reservistas. 175,000, insuficiente para invadir Ucrania", afirmó.

"No necesitamos tropas, porque creo que no es justo que mueran soldados estadounidenses en Ucrania. No, no lo necesitamos", agregó ante la solicitud a sus aliados del envío de equipos militares y entrenamientos.

"Los rusos también volverán en ataúdes", lanzó con confianza de vencer al país rival.

Agregó que una invasión tendría consecuencias "desastrosas" para el Continente Europeo, pues podría llevar a que más de 4 millones de ucranianos salieran en busca de asilo, al mismo tiempo que se frenaría el abastecimiento de alimentos a Europa y África.

"Si puedo aconsejar al presidente Biden, me gustaría que articulase con el señor Putin que ninguna línea roja (límite) del lado del Kremlin debería fijarse aquí. La línea roja está aquí, en Ucrania, y el mundo civilizado reaccionará sin vacilar", dijo en declaraciones a CNN el ministro de la Defensa previo a cumbre Biden-Putin.

