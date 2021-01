Un periodista del NYT se infiltra en QAnon y esto encontró

NUEVA YORK.- Un periodista de The New York Times infiltró un grupo de QAnon durante tres semanas. Stuart A. Thompson explicó que ahí, 900 subscriptores comparten notas de voz en las que declaran su apoyo hacia Donald Trump y hablan de esperanzas y predicciones acerca del futuro del país.

Aunque varios de los mensajes en el grupo son inocentes, como deseos de feliz cumpleaños, otros hablan de ejecuciones públicas de políticos o preguntan si es posible iniciar una guerra dentro de Estados Unidos.

"Existe la persistente creencia de que el mundo online no es real. Las opiniones extremas se descartan con demasiada facilidad si están en Internet. Aunque la gente puede decir cosas en línea que nunca haría en persona, basta con una persona para que las conspiraciones digitales den un giro mortal," explicó el periodista.

QAnon es una teoría infundada y de gran alcance que dice que el expresidente Trump está librando una "guerra secreta contra la élite que adora a los pedófilos en el gobierno, los negocios y los medios de comunicación," explica la BBC. El FBI considera al grupo una potencial amenaza terrorista a nivel nacional.

El 6 de enero, el día de las protestas violentas en Washington DC, varios de los integrantes del grupo estuvieron presentes en el Capitolio y enviaron actualizaciones sobre la situación a los otros miembros. "Los patriotas están en el edificio. Es hermoso", dijo uno de los participantes.

Sin embargo, esperaron inútilmente más apoyo por parte del ahora expresidente. Tras darse cuenta de que no iba a llegar, sus esperanzas se enfocaron en que Trump declarara la ley marcial antes de dejar el poder. Uno de ellos expresó:

Estoy listo para ver que algo se hace. Quiero saber que todo esto es real, o simplemente hemos sido jaleados por un montón de idiotas sentados en sus dormitorios, lanzando toda esta información falsa por ahí. Quiero decir, quiero creer que Trump tiene todas las cartas, y que sólo está siendo engañoso en este momento para poder clavar a todo el mundo

Muchos de ellos esperaron el llamado de Donald Trump hasta el último segundo de su presidencia. Una de las mujeres en el grupo expresó esperanza de que el mensaje se diera en el discurso de despedida. Sin embargo, nunca llegó.

Aunque varios de ellos se mostraron decepcionados, siguieron mostrando apoyo por el ahora expresidente: "Trump ha cambiado las cosas para siempre. Son muchas las semillas que ha plantado. Y la historia va a ser muy amable con él y con la gente que luchó en el lado correcto de la guerra".

Tras su experiencia en el grupo, Thompson explica que varios miembros de QAnon han sido víctimas de comunidades de conspiración y son vulnerables. Muchos de ellos perdieron a su familiares y amigos a causa de sus creencias.

"Aunque nada de esto excusa la participación en un peligroso engaño colectivo, toma el complejo proceso de radicalización y le da una dimensión humana," explica. "A medida que pasaba más tiempo en el grupo, comprendí por qué la conspiración tiene tanta fuerza de gravedad. Y aunque no me perdí, la experiencia me sorprendió".

Sin embargo, también expone que el proceso no será fácil: "Escuchando, me di cuenta de lo que los investigadores del extremismo y los expertos en sectas saben desde hace tiempo que es cierto: no se puede destruir una comunidad sin más y esperar que desaparezca cuando se carga".

(MJP)