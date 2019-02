Un muerto y 16 heridos durante tiroteo en Chicago

Un tiroteo en una fábrica de Illinois, Chicago, dejó al menos 16 heridos, cuatro de ellos policías, y una persona muerta, dieron a conocer este viernes medios locales.

El tirador fue detenido por policías de la ciudad de Aurora y la zona fue acordonada.

La policía de Aurora confirmó el tiroteo en una fábrica, citando en Twitter una situación aún "en progreso".

"Tenemos un incidente con un tirador activo en 641 Archer Av. Esta es una escena activa. Evite el área", dijeron los funcionarios del gobierno local de Aurora en Twitter.

THE #ACTIVESHOOTER IS IN AURORA ILLINOIS, NOT IN OUR AURORA COLORADO. We hope everyone will be okay, and the situation is resolved quickly for all involved. Please follow @AuroraPoliceIL for information on that incident. https://t.co/hIu5fIXt0K