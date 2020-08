Un brote de covid-19 en campamento, pone el foco en escuelas de EU

Entre el 17 y el 20 de junio, un campamento nocturno en Georgia ofreció orientación a 138 alumnos y 120 miembros del personal, en el que cientos resultaron contagiados.

Según reportó The New York Times, el campamento había implementado varias medidas de precaución contra el virus, sin embargo, no exigió que los campistas usaran máscaras.

Una semana después de la orientación del campamento, un consejero adolescente tuvo escalofríos y se fue a su casa.

Tras este caso el campamento comenzó a enviar a los campistas a casa al día siguiente y cerró unos días después.

Para entonces, el 76 por ciento de los 344 campistas y personal habían sido infectados con el virus, casi la mitad del campamento.

Un caso de estudio

El caso de este campamento ha sido estudiado en Estados Unidos, pues hasta ahora, son pocos los brotes en escuelas y entornos de cuidado infantil, según dijo Caitlin Rivers, epidemióloga de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins.

"El estudio afirma que los entornos grupales pueden provocar grandes brotes, incluso cuando son atendidos principalmente por niños", dijo.

"El hecho de que tantos niños en este campamento se infectaron después de unos pocos días juntos subraya la importancia de las medidas de mitigación en las escuelas que reabrieron para el aprendizaje en persona", agregó el Dr. Rivers.

El distanciamiento físico, el uso universal de mascarillas, la higiene y la ventilación son esenciales para reducir la transmisión, señaló para el medio estadounidense.

Expertos han asegurado que todos los niños son susceptibles al contagio, pero también pueden desempeñar un papel importante en la transmisión.

La Dra. Preeti Malani, directora de salud de la Universidad de Michigan también recordó que solo se necesita una persona contagiada para propagar el virus con muchas personas.

De los 344 campistas y el personal para quienes los resultados de las pruebas estaban disponibles, 260 dieron positivo.

De los niños de 6 a 10 años, más de la mitad estaban infectados; El 44 por ciento de los que tenían entre 11 y 17 años estaban infectados, al igual que un tercio de los que tenían entre 18 y 21 años. Solo siete empleados tenían más de 22 años, y dos de ellos dieron positivo.

Los que habían estado en el campamento más tiempo tenían la tasa más alta de infección; En general, más de la mitad del personal, que había llegado antes que los campistas, estaban infectados.

Es posible que se hayan perdido casos adicionales porque los investigadores no tuvieron acceso a datos sobre otros 253 campistas y personal.

Los campistas y los miembros del personal debían mostrar pruebas de que habían resultado negativos para el coronavirus no más de 12 días antes de llegar al campamento. Se mejoró la limpieza y desinfección de las zonas comunes; El campamento requería distanciamiento físico fuera de las cabañas y escalonaba el uso de espacios comunes.

