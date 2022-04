Un audio amenaza el futuro del líder republicano Kevin McCarthy

Trump no ha reaccionado públicamente a la noticia y The New York Times asegura que no respondió a una solicitud de comentarios. (Fotos: Wikimedia Commons)

Un nuevo audio muestra que el legislador Kevin McCarthy, líder republicano en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dijo en los días posteriores al ataque al Capitolio que el entonces presidente Donald Trump admitió "cierta responsabilidad" en lo ocurrido ese día.

La grabación, publicada por el diario The New York Times este viernes, pone en peligro el futuro político de McCarthy. El republicano se ha mantenido cerca de Trump debido a la influencia que aún ejerce sobre el partido.

"Déjenme ser muy claro con todos ustedes, y yo he sido muy claro con el presidente: él tiene responsabilidades por sus palabras y acciones", dijo McCarthy en una llamada con miembros de su partido que tuvo lugar el 11 de enero de 2021, cinco días después del asalto. "No hay peros que valgan".

"Hoy le he preguntado personalmente si es responsable de lo ocurrido", agregó el legislador. "¿Se siente mal por lo ocurrido? Me ha dicho que sí tiene cierta responsabilidad por lo ocurrido y que tendría que reconocerlo."

Las palabras de McCarthy son contrarias a las afirmaciones que ha hecho Trump tras el ataque, en el que murieron cinco personas, pues no ha aceptado ninguna responsabilidad por sus acciones ese día.

Un segundo audio, publicado este jueves por el diario, muestra que McCarthy les dijo a los republicanos que planeaba instar a Trump a renunciar tras el ataque. Esto ocurrió el 10 de enero de 2021.

Hablando sobre la posibilidad de un proceso de destitución, aseguró que le diría las siguientes palabras al entonces presidente: "Creo que esto se aprobará, y sería mi recomendación que usted debería renunciar".

En otro audio, el líder republicano dice: "Estoy harto de este tipo. Lo que hizo es inaceptable. Nadie puede defender eso, y nadie debería defenderlo".

LAS REACCIONES DE TRUMP Y MCCARTHY

Tras la publicación del artículo, McCarthy dijo que su contenido era "falso". The New York Times respondió compartiendo el audio en el que se pueden escuchar sus palabras exactas.

El futuro político de McCarthy podría depender ahora de la reacción del exmandatario, que suele referirse al republicano como "mi Kevin" por la lealtad que le ha demostrado.

Trump no ha reaccionado públicamente a la noticia y The New York Times asegura que no respondió a una solicitud de comentarios. Sin embargo, el diario The Washington Post comunicó que ambos conversaron el jueves por la noche y que el expresidente no estaba enojado con McCarthy.

