Ucranianos en el extranjero regresan a su país para luchar contra Rusia

Luego de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, varios ucranianos han optado por volver a su país y luchar contra el avance de las tropas de Moscú.

Este es el caso de Sergey, un hombre ucraniano que vive y trabaja en Polonia. Decidió tomar un camión de regreso a su país, en donde se encuentran su esposa y sus dos hijas, desde la estación de Przemysl.

"No arriesgo nada. ¿Cómo podría vivir conmigo mismo si no hiciese algo?", señala Sergey al medio alemán Deutsche Welle. "Fue un shock para mí. Mi familia estaba en casa y mi esposa me llamó, y pude escuchar los bombardeos a través del teléfono".

?#VIDEO | Luego de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, varios ucranianos han optado por volver a su país y luchar contra el avance de las tropas de Moscú. https://t.co/qrugeqF6og pic.twitter.com/z3Tu0agvGJ — La Silla Rota (@lasillarota) March 4, 2022

Sergey admite tener miedo y dice que no sabe si volverá a casa. Aunque lleva con él un chaleco antibalas y dos cascos, no sabe por cuánto tiempo lo mantendrán a salvo.

"Me lo pondré y dispararé a los rusos hasta que lo averigüe", señala. Pero, por ahora, solo está en su mente defender su hogar de la invasión.





MÁS DE UN MILLÓN DE DESPLAZADOS

En tan solo una semana, más de un millón de ucranianos se han visto obligados a dejar su país debido a la invasión por parte de Moscú, según cifras de las Naciones Unidas.

En el mismo andén en el que se encuentra Sergey, la gente espera el tren para dirigirse a Varsovia. Katherina, cuyo padre se quedó a pelear junto con la mayoría de los hombres, es una de ellas.

"En mi ciudad viven mi madre y mi abuela. Probablemente ellas también vengan aquí", explica al medio. "Mi padre intenta defendernos. Claro que estoy orgullosa de él y claro que también estoy preocupada".

Katherina además asegura que se siente conmovida por los combatientes voluntarios que ha conocido en la estación de Przemysl, que regresan a Ucrania para unirse a las filas junto a su padre.

"Admito la actitud y el valor de estos hombres, porque van desde otros países a nuestro país para luchar, y eso es admirable", añade.





ACV