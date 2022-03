Ucrania y Rusia acuerdan segunda ronda de negociación; ataques continúan

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que Ucrania ha recibido "algunas señales" de Rusia durante la negociación entre representantes de ambos países el lunes, pero aún no es el resultado que le gustaría tener.

"Hasta el momento, no tenemos el resultado que nos gustaría tener. Rusia ha expresado sus puntos, nosotros los nuestros para poner fin a la guerra. Recibimos algunas señales. Cuando la delegación regrese a Kiev, analizaremos lo que hemos escuchado y luego decidiremos cómo pasar a la segunda ronda", dijo Zelenski, al comentar el resultado del encuentro en la frontera ucraniano-bielorrusa.

Zelenski denunció que mientras las negociaciones continuaban no cesaban las hostilidades en Ucrania.

"Creo que Rusia quiere presionar con ese método poco astuto, pero que no pierda el tiempo, esa táctica no funciona con nosotros", dijo

La víspera, en el quinto día de la ofensiva militar rusa contra Ucrania, la primera reunión de negociadores de ambos países celebrada en la frontera bielorruso-ucraniana dejó entrever un leve rayo de esperanza, pues ambas partes aseguraron haber encontrado puntos de acuerdo que les permitirán volver a sentarse en unos días.

El asesor de la oficina presidencial de Ucrania, Majaíl Podolyak, señaló que en esta primera ronda de conversaciones para discutir asuntos relacionados con un alto el fuego en Ucrania y el cese de hostilidades "las partes han esbozado unos temas prioritarios sobre los que se vislumbran ciertos avances".

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, firmó hoy (28.02.2022) la solicitud para la entrada del país a la Unión Europea.

"Es un momento histórico", dice un mensaje de la Rada Suprema (el Parlamento ucraniano) en Telegram, donde también se puede ver al mandatario ucraniano en el momento de la firma del documento.

En la suscripción del documento estuvieron presentes también el presidente de la Rada, Ruslán Stefanchuk, y el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal.

CONDENA EN LA ONU A LA INVASIÓN MILITAR

El conflicto La Asamblea General de la ONU inició este lunes una sesión especial de emergencia sobre Ucrania, en la que Occidente busca aislar diplomáticamente a Rusia aprobando una condena de su invasión con el mayor respaldo posible.

La Asamblea General -el órgano en el que se sientan los 193 Estados miembros de Naciones Unidas- votará a lo largo de la semana, probablemente el miércoles, una resolución en ese sentido similar a la que el pasado viernes Moscú vetó en el Consejo de Seguridad.

A diferencia de allí, en la Asamblea ningún país tiene poder de veto, por lo que el texto únicamente necesita reunir el apoyo de dos tercios de la cámara para salir adelante.

Varios diplomáticos occidentales se mostraron este lunes convencidos de que el proyecto será aprobado y trabajaban para tratar de conseguir el mayor apoyo posible, suavizando algunas frases para atraerse a los países con dudas.

"Llamamos a todas las naciones a respaldar al pueblo ucraniano y defender la Carta de la ONU votando a favor de esta resolución", dijo a los periodistas el embajador de la Unión Europea, Olof Skoog, cuya oficina está coordinándose con países de todas las regiones y con Kiev para impulsar el texto.

Las resoluciones de la Asamblea no tienen carácter vinculante, pero sí suponen un pronunciamiento importante, sobre todo en el caso de una sesión especial de emergencia, un tipo de reunión muy poco habitual y que hasta ahora sólo se había visto diez veces en toda la historia.

El objetivo fundamental, señalan los diplomáticos europeos y estadounidenses, es que la Asamblea General mande un claro mensaje en contra de la invasión rusa, que exija la retirada de sus tropas y, sobre todo, muestre con claridad el aislamiento ruso.

Sin embargo, se espera que un número de países se oponga a la resolución o que, como mínimo, se abstengan.

China, por ejemplo, hasta ahora se ha negado a condenar la intervención rusa y defendió hoy esa postura equidistante ante la Asamblea General, cuya sesión se abrió con un momento de silencio por las víctimas de la guerra.

UCRANIA Y RUSIA EN LA ONU

A continuación, Ucrania y Rusia tomaron la palabra para dar sus versiones de la situación, con el representante de Kiev, Sergiy Kyslytsya, advirtiendo que en esta guerra está en juego el futuro de todo el mundo.

"Si Ucrania no sobrevive, la paz internacional no sobrevivirá. Si Ucrania no sobrevive, Naciones Unidas tampoco sobrevivirá. No se hagan ilusiones", dijo el embajador, que comparó el conflicto con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y al presidente ruso, Vladímir Putin, con el entonces líder alemán, Adolfo Hitler.

Mientras, su homólogo ruso, Vasili Nebenzia, volvió a culpar a Kiev de la situación, insistiendo en que Rusia no está llevando a cabo una guerra contra el país vecino, sino tratando de pacificar un conflicto -el del este de Ucrania- que dura ya años.

"La Federación Rusa no empezó estas hostilidades. Fueron lanzadas por Ucrania contra sus propios residentes en el Donbás y aquellos que disienten. Rusia busca terminar esta guerra", dijo Nebenzia.

CRISIS HUMANITARIA

En la reunión intervino también el secretario general de la ONU, António Guterres, para pedir un cese inmediato de las hostilidades y para advertir que los misiles y bombardeos rusos están dejando víctimas civiles.

Guterres advirtió además que la guerra puede convertirse fácilmente "en la peor crisis humanitaria y de refugiados en Europa en décadas".

Los ataques contra civiles y la huida de cientos de miles de ucranianos centraron unas horas después una nueva reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, en este caso enfocada en los efectos de la guerra en la población del país.

En ella, el jefe humanitario de Naciones Unidas, Martin Griffiths, recordó que la organización ha confirmado la muerte de más de cien civiles hasta el domingo y dijo que la situación está empeorando rápidamente con "ataques aéreos y combates en zonas urbanas".

Frente a esas afirmaciones, el embajador ruso negó que su país esté atacando ningún tipo de objetivo civil y acusó a los combatientes ucranianos de situar armamento allí y de usar a civiles como escudos humanos, algo que la ONU dijo que no ha podido verificar.

"Tras cinco días de operación no ha habido ni un caso documentado de destrucción intencionada o de muertes de civiles causados por el Ejército ruso", defendió.

PROPUESTA DE MÉXICO Y FRANCIA

Francia y México anunciaron que han preparado una resolución que busca un cese de las hostilidades, la protección de los civiles y garantizar el acceso a ayuda humanitaria y que se votará en los próximos días.

Rusia, que tiene en su mano vetarla, dijo que debe estudiar mejor la propuesta antes de pronunciarse.

FACEBOOK RESTRINGIRÁ A MEDIOS RUSOS

La tecnológica Meta confirmó este lunes que restringirá en sus redes sociales, que incluyen Facebook, Instagram y WhatsApp, el acceso a la cadena RT y a la agencia Sputnik, medios afiliados al Gobierno ruso, por petición de la Unión Europea.

El responsable de asuntos globales de Meta (anteriormente conocida como Facebook), Nick Clegg, aseguró en un comunicado que la compañía ha recibido múltiples peticiones de Gobiernos europeos en relación a los medios controlados por el Kremlin.

"Dada la naturaleza excepcional de esta situación, restringimos el acceso a RT y Sputnik en este momento", dijo.

Asimismo, el directivo explicó que "trabajarán de manera próxima" con las autoridades sobre este asunto.

La medida se impone después de que la Unión Europea haya propuesto prohibir la emisión de medios acusados de difundir propaganda rusa, como el canal RT y la agencia Sputnik.

La desinformación en redes sociales se ha convertido en uno de los quebraderos de cabeza para los gigantes tecnológicos, especialmente acentuada desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania el pasado jueves.

En ese contexto, la propia Meta denunció la semana pasada que el Gobierno de Vladímir Putin ha restringido su red social Facebook por verificar y, en ocasiones desmentir, las informaciones de los medios públicos rusos.

Asimismo, la empresa destacó que los ciudadanos rusos utilizan su plataforma para organizarse y protestar contra la guerra, algo imposibilitado con las restricciones de acceso.

Por su parte Twitter, otra red social estadounidense, anunció este lunes que añadirá una advertencia en los mensajes que compartan enlaces y noticias de medios afiliados al Gobierno ruso, de los que también tratará de reducir su circulación en la plataforma.

"Nuestro producto debe facilitar la comprensión de quién está detrás del contenido que ve y cuáles son sus motivaciones e intenciones", añadió el jefe de integridad de la plataforma, Yoel Roth.

A pesar de que el gobierno de Vladímir Putin utiliza Twitter para difundir sus mensajes, la misma red social está bloqueada en territorio ruso desde que comenzó la invasión de Ucrania, con el fin de evitar la difusión de sus acciones militares, reportaron varios periodistas y la organización Netblocks.

PUTIN PROHIBE TRANSFERIR DIVISAS AL EXTRANJERO

El presidente ruso, Vladímir Putin, prohibió transferir divisas al extranjero y ordenó a las empresas con actividades económicas en el extranjero en el marco del comercio exterior convertir el 80 % de sus ingresos en rublos, según un decreto firmado este lunes por el mandatario para defender a Rusia de las sanciones occidentales.

"A partir del 28 de febrero, los residentes que participen en actividades económicas en el extranjero deberán realizar la venta obligatoria de divisas por un monto del 80 por ciento del monto de divisas acreditado en sus cuentas en virtud de contratos de comercio exterior con no residentes (...)", indica el decreto.

RUSIA UTILIZÓ BOMBAS TERMOBÁRICAS, ADVIERTE UCRANIA EN EU

Rusia ha lanzado bombas termobáricas en Ucrania, lo que demuestra la "devastación" que busca Moscú, según indicó este lunes la embajadora ucraniana en Washington, Oksana Markarova, después de sostener reuniones en el Congreso de Estados Unidos para explicar la situación en su país en medio de la invasión rusa.

Al término de los encuentros con senadores de ambos partidos, Markarova denunció el uso de estas bombas termobáricas, también conocidas como bombas de vacío y que provocan explosiones de alta temperatura, por parte de las fuerzas rusas, aunque no dio detalles sobre dónde habrían sido utilizadas.

La diplomática remarcó que esta tipo de armas "están prohibidas por la convención de Ginebra" por lo que su empleo subraya que la "devastación" que busca Rusia en Ucrania es "grande", según declaraciones recogidas por la cadena estadounidense Fox.

Markorava solicitó, por ello, más armas y asistencia militar después de que el sábado el secretario de Estado, Antony Blinken, anunciase la aprobación de 350 millones de dólares en equipamiento adicional para Ucrania, incluidos misiles portátiles antitanque Javalin.