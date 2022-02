Ucrania, lista para negociar con Rusia en un lugar "neutral"

Este domingo 27 de febrero , Sergii Nykyforov, portavoz del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, informó que esta nación se encuentra lista para las negociaciones; sin embargo, "no está lista para escuchar ninguna condición preliminar".

A través de redes sociales, Nykyforov publicó que tuvieron conocimiento de que la delegación rusa acudió a Gomel, Bielorrusia, para los acuerdos, pero advirtió que no habrá representantes de Ucrania en dicha ubicación.

"Este formato fue realmente discutido, pero en el último momento los negociadores rusos exigieron que el ejército ucraniano primero deponga las armas.

"En esto, inmediatamente recibieron una oferta para ir en un ´buque de guerra ruso´. Por lo tanto, sus declaraciones y decisiones de hoy, a pesar de todo, demuestran ir a Gomel -sólo hay una presión de la información y un intento de traducir la responsabilidad por la violación de Ucrania.

"Esto no es verdad. Ucrania está lista para las negociaciones, pero no está lista para escuchar ninguna condición preliminar. Esto también se aplica al lugar; no podemos ir a Bielorrusia, desde cuyo territorio se dirigen aviones y misiles a nuestras ciudades.

"En el mismo caso de la seguridad de nuestra delegación", señaló el portavoz, "nos veríamos obligados a confiar en la garantía del partido que acepta.

"Ante los acontecimientos anteriores, esas garantías valen muy poco".

Nykyforov añadió que la posición de Ucrania sigue siendo la misma: "Estamos listos para reunirnos en cualquier lugar neutral", indicó, y enlistó una serie de ubicaciones: Bakú, Estambul, Varsovia y Viena.

"Seguimos invitando a Rusia a sentarse a la mesa de negociaciones lo antes posible y salvar las vidas de los militares. Cada día de retraso le costará a la Federación de Rusia pérdidas humanas y económicas irreparables", finalizó.

EXPLOSIONES, DISPAROS Y UN PLAN DE RESCATE

En las últimas horas se reportó que en la capital de Ucrania se escucharon explosiones que, según autoridades locales, se deben a que Rusia intentaba atacar una central térmica, mientras que en Vasilkov, a unos 37 kilómetros de la ciudad, se libra una dura batalla, de acuerdo con las Fuerzas Armadas.

También se señaló que el gobierno de Estados Unidos está preparado para ayudar a Volodímir Zelenski a escapar de Kiev para evitar ser capturado o asesinado por las fuerzas rusas, pero hasta ahora el político se ha negado a dejar la capital, según dijeron varias fuentes a The Washington Post .

De acuerdo con una de esas fuentes, representantes estadounidenses han hablado con Zelenski en los últimos días sobre cuestiones de seguridad, incluidos los lugares más seguros en los que podría refugiarse para asegurar la continuidad del gobierno de Ucrania.

Se indicó que el líder ucraniano habría rechazado la evacuación, a pesar de ser consciente del peligro.

"Según nuestra información, soy el objetivo número uno del enemigo; mi familia, el segundo. Quieren destruir Ucrania políticamente al destruir al jefe de Estado", afirmó el propio Zelenski en una alocución a la nación.

