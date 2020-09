Trump y su guerra contra la app de Tik Tok

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump cumple su amenaza y a partir del domingo estará prohibido las descargas de las aplicaciones chinas TikTok y WeChat, informó hace unas horas el Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Puedes leer: Dueño de TikTok no entregará su código a ningún comprador de EU

Las fuentes indicaron que la prohibición de descarga de TikTok podría ser rescindida aún por el presidente Trump antes de que entre en vigor el domingo, mientras el dueño de la aplicación ByteDance, busca llegar a un acuerdo sobre el futuro de sus operaciones en Estados Unidos.

A lo largo de la semana ByteDance ha estado en conversaciones con Oracle Corp y otros para crear una nueva compañía, TikTok Global, para lidiar con las preocupaciones de Washington sobre la seguridad de los datos de sus usuarios.

Con la prohibición de las descargas las tiendas de aplicaciones como Google Play o la App Store deberán eliminar TikTok para impedir la descarga o actualizaciones.

La orden no prohibirá que las firmas estadounidenses hagan negocios con WeChat fuera de Estados Unidos, algo que será bienvenido por firmas como Walmart y Starbucks, que usan los programas de "mini-apps" integrados en WeChat para facilitar las transacciones y comprometer a los consumidores en China.

Además se prohibirá cualquier prestación de servicios de alojamiento en Internet, servicios de red para permitir su funcionamiento, prestación contratada de tránsito por Internet y cualquier uso del código constitutivo desarrollado en Estados Unidos.

LO QUE SE SABE DEL CREADOR DE TIKTOK

TikTok, la popular app del desarrollador ByteDance y propiedad del empresario chino Zhang Yiming, ha estado envuelta en polémica ante la intentona del gobierno de Estados Unidos de prohibir el uso de la aplicación de microvideos, principalmente se le achaca el ceder datos de sus usuarios para que acaben "en manos del Partido Comunista chino" en una especie de espionaje masivo.

La app ha sido descargada aproximadamente 2 mil millones de veces y está a la par de otras aplicaciones como Snapchat y se ha vuelto la protagonista durante la pandemia del coronavirus, al causar furor principalmente entre los públicos más jóvenes, pese a que se sabe poco que se sabe sobre ByteDance o de Yiming.

¿QUIÉN ES ZHANG YIMING?

Nacido en el año de 1983 en Longyan, al sureste de China, hijo de un funcionario y de una enfermera. Al ingresar a la Universidad de Nankia, originalmente se matriculó para la licenciatura de Microelectrónica pero después cambió a Informática y se especializó en Ingeniería de Software. Terminó sus estudios en 2005.

Trabajó en Microsoft y en Kuxun, uno de los principales motores de búsqueda de viajes y transporte en China, que después fue adquirido por la firma Trip Advisor.

Como ingeniero de software comenzó su propia empresa en 2012 con la creación de un agregador de noticias basado en inteligencia artificial llamado Toutiao, al que el propio Yiming definió para Bloomberg en 2017 como "un negocio de búsquedas" o una "red social", más que una empresa de noticias.

Para 2016 llegó el lanzamiento de Douyin la versión china de la aplicación hoy conocida como Tik Tok. Desarrollo con el que en 2019, Zhang fue nombrado una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Times.

En el ranking de la revista Forbes, es la novena persona más rica de China y se asienta que su dinero proviene de su participación del 24% en ByteDance.

"EL MARK ZUCKERBERG CHINO"

En marzo de este año, el diario El País, lo llamó "el Marck Zuckerberg chino", al resaltar que la revista Times lo describió como "un líder impresionante. Zhang tiene una voz suave, es carismático, lógico y apasionado, joven pero sabio, no pone límites a la innovación".

Zhang reconoció ante el diario South China Morning Post que era muy mayor para usar Tik Tok, por lo que durante algún tiempo sólo veía videos sin subir nada hasta que consiguió publicar su primer video con ayuda de varios empleados.

Aseguró que fue un paso enorme para él, pero tuvo que aprender luego de decretar que todos sus empleados debían crear sus propios vídeos de TikTok y hacerlos bien para conseguir un número concreto de likes, en caso de no cubrir la cuota de Me Gusta se les castigaba con varias series de abdominales.

En un discurso que dio en su universidad, Zhang Yiming contó que durante la carrera dedicaba mucho tiempo a solucionar los problemas informáticos de sus compañeros y así conoció a su esposa.

Luego de que las autoridades chinas acusaran que una de sus aplicaciones distribuía contenido "vulgar" e "inapropiado", Yiming pidió una disculpa pública "por crear un producto que choca con los valores centrales del socialismo".

EL ASCENSO DE BYTEDANCE

Actualmente la empresa de Yiming está valorada en 78 mil millones de dólares, de acuerdo con un reporte de la agencia Reuters de finales del año pasado, resultado de su inversión en más de 21 startups desde 2012.

Entre las financiadas se encuentran apps como Lark, Flipchat (para chatear por video) o Toutia (un agregador de noticias). Pero la más popular es TikTok.

Inversores de ByteDance aseguran que la firma está en camino de generar 30 mil millones de ingresos en 2020. En 2019 esa cifra osciló entre los 15 mil y 20 mil millones de dólares.

Además, el beneficio neto podría duplicarse 7 mil mdd según cifras publicadas por la revista The Economist.

En 2017, Douyin llegó al mercado internacional rebautizada como TikTok. En ese mismo año la firma heredó más de 20 millones de usuarios tras la compra de Musical.ly.

APP DE ESPIONAJE

En medio del confinamiento por coronavirus, la aplicación Tik Tok "salvó" a muchos del aburrimiento, tanto a niños como adultos, sin embargo, el grupo "hacktivista" Anonymous alertó de que esta app se trata de un espionaje a menores de edad.

En una de sus cuentas de Twitter, la organización llamó a eliminar la aplicación "para salvar a los jóvenes de la manipulación", pues aseguró que se trata de un malware operado por el Gobierno chino que ejecuta una operación de espionaje masivo.

Según, el grupo de hackers que citó la investigación de un usuario en Reddit, la aplicación acumula información sobre niños y adolescentes de manera que pueda monitorear desarrollo político y alcance de mercado.

Anonymous argumentó que, esos datos se usarán para encontrar formas de manipular a los usuarios en un futuro, aproximadamente, dentro de cinco a 10 años.

"Esto le da a China una ventaja sobre la manipulación de grandes sectores de la sociedad en varios países", comentó la organización en la red social.

MÁS ACUSACIONES A TIKTOK

Grupos que defienden la privacidad señalaron que la popular aplicación está violando la ley de privacidad de los niños y está poniendo en riesgo a los menores.

Una coalición de 20 grupos, incluyendo Campaign for a Free-Free Childhood y el Center for Digital Democracy, presentaron una queja en mayo ante la Comisión Federal de Comercio de EU, argumentando que TikTok está recopilando información personal de niños menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres.

En respuesta, TikTok pagó una multa de 5.7 millones de dólares a la Comisión en 2019 por recopilar información personal de niños menores de 13 años, una violación de la Ley Federal de Protección de la Privacidad Infantil en Línea, por lo que renovó su aplicación con un modo restringido para usuarios más jóvenes.

Pues según las acusaciones, la app utiliza los datos que recopila de los usuarios, como su ubicación, lo que contienen sus mensajes y los vídeos que miran, para descubrir qué vídeos nuevos mostrarles y para la publicidad dirigida.

kach