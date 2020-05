Trump va por nueva orden ejecutiva para prohibir emisión de visas

En medio de la pandemia por coronavirus (covid-19), el gobierno de Estados Unidos prepara una nueva orden ejecutiva para prohibir la emisión de nuevas visas temporales para trabajar.

De acuerdo con The Wall Street Journal, esta orden ejecutiva podría variar entre suspender categorías completas de visas hasta la creación de incentivos para contratar connacionales en las industrias más afectadas por los despidos en Washington.

Las políticas de Estados Unidos con los inmigrantes, adoptadas por la pandemia de coronavirus, podrían permanecer y extenderse incluso cuando las medidas sanitarias por la emergencia disminuyan, trascendió en fuentes locales.

Altos funcionarios de la Administración del Presidente, Donald Trump, operan bajo el supuesto de que los ciudadanos aceptarían nuevos límites a la inmigración.

Lo que representa una oportunidad para el Gobierno de revisar el sistema de inmigración, en nombre de la "salud pública y protección laboral".

"Si estamos tomando medidas sobre inmigración que ayudan a mejorar la salud pública, la economía, los empleos, es una reivindicación o validación de que el presidente tenía razón desde el primer día", dijo un funcionario de alto rango del Departamento de Seguridad al medio estadounidense.

La pandemia por covid-19 ha sido el pretexto perfecto para la administración de Donald Trump para hacer aún más dura su política antimigrante.

Desde la declaratoria de emergencia en Estados Unidos, se ha aplicado una política de expulsar rápidamente a los migrantes detenidos a lo largo de la frontera sur, esto con el fin de evitar la propagación del virus en territorio estadounidense, cuando en México hay mucho menos casos de covid-19.

Médicos sin Fronteras criticó a Washington por expulsar a los migrantes, incluidos los solicitantes de asilo, a México cuando el sistema en ese país no tiene garantías para cuarentenas o aislamiento de las personas deportadas.

El número total de migrantes que intentaron ingresar a los Estados Unidos sin autorización legal en el mes de abril fue de al menos 16 mil 700, la mitad de los registrados en marzo.

En medio de la pandemia, siendo Estados Unidos el país con más muertes y contagios de covid-19, los casos de migrantes rechazados por la política de Trump han indignado aún más.

Está el caso de Julia, una doctora de Nueva York originaria de Canadá, quien combate al coronavirus en el epicentro de la pandemia y que, pese a su labor, le ha sido rechazada la "green card" para quedarse en Estados Unidos.

"Estoy arriesgando mi vida todos los días para hacer esto, y me está volviendo loco ahora mismo que no lo aprecian o no ven el valor de lo que estoy ofreciendo hacer", dijo Julia a CNN.

Julia es profesora asistente en el Centro Médico de la Universidad de Columbia, es especialista en medicina deportiva y se ofreció como voluntaria para dar la batalla contra el covid-19.

"Te piden que seas un experto en tu campo (...) y yo lo soy. Lo he demostrado una y otra vez. Y me sorprendió que en este momento, de todas las veces, no creen que sea necesario tener a alguien como yo aquí"

Sobre el caso de Julia, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos dijeron en un comunicado que no comentan las decisiones relacionadas con casos individuales.

Otro caso es el de Nicole Sirotek, una enfermera en Nueva York, quien a través de un video que se ha viralizado a denunciado discriminación racial para atender casos de coronavirus.

En la grabación, la enfermera asegura que en los hospitales neoyorquinos hay prioridad en atender a gente blanca por encima de afroamericanos e hispanos.

"Las vidas de los negros no importan aquí [...] No les importa lo que les está pasando a estas personas. Y solo tengo que seguir viéndolos morir".

Nicole relató uno de los varios episodios que evidenció, en el cual un paciente fue mal intubado por un anestesiólogo y cuando le comentaron al médico "se negó a creerlo", esperaron cinco horas para que una radiografía confirmara la mala praxis y el hombre finalmente falleció.

"Manténgase fuera de la ciudad de Nueva York por su atención médica. No les importa lo que les está pasando a estas personas".

Esto se suma a los recientes sondeos se asegura que la población hispana y afroamericana en Estados Unidos han sido los más afectados económicamente durante la pandemia.

El sondeo halló que 37% de los hispanos y el 27% de los afroamericanos han sufrido repercusiones económicas a raíz del brote, como pérdida de empleos, ausencias no pagadas, recortes salariales u horarios reducidos. Entre los blancos, el porcentaje es de 17%.