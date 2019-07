Trump utiliza recursos tradicionales de regímenes no democráticos: NYT

Trump no es "un asunto predominante" en reuniones del periódico, afirman. (Efe)

El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuenta con recursos propios de los regímenes dictatoriales que se han registrado en América Latina y alrededor del mundo, por lo que a su llegada a la Casa Blanca pudo preverse una "corriente populista muy fuerte" en el país de las barras y las estrellas, expuso Boris Muñoz, editor de Opinión de The New York Times en Español.

"Teniendo el bagaje que hay de Venezuela y viendo muchos elementos que se repiten del arquetipo del caudillo en la figura de Trump, yo sí me imaginé que podría venir un tiempo en que un personaje con un perfil muy carismático -en un sentido de movilización de las masas- con recursos tradicionales de otros regímenes que no son democráticos que han sucedido en la historia del siglo XX, podría llegar a la casa blanca" expuso el periodista para la versión hispana de la cadena CNN.

En adición, puso de relieve el constante uso de las redes sociales por parte de Trump, en especial Twitter, en comparación con la manera en que algunos líderes a Latinoamérica usaron medios tradicionales como la radio o televisión.

"(Trump) es una criatura de este sistema mediático en el que nosotros vivimos envueltos (...) en estos tres años hemos visto el crecimiento de esta figura que ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional a su manera. A través de Twitter él siempre ha fijado la agenda y todo el mundo está detrás de esa agenda, eso mismo lo hizo Chávez cuando fue presidente y de alguna manera lo están haciendo otros líderes en américa latina".

Ante la pregunta expresa de si en The New York Times se obliga a los periodistas a atacar al magnate, Muñoz refirió que el presidente de EU no es "un asunto predominante" en las reuniones editoriales que se llevan a cabo en el medio.

"Hay muchos otros temas que nos preocupan tanto como Donald Trump y, obviamente, Trump es un factor que, digamos, empuja la conversación de una dirección a otra, pero no hay una línea", expresó.

Al decir que existe una línea editorial que sí se enfoca en la crítica hacia las políticas del magnate, Boris Muñoz precisó: "No me parece una pregunta incómoda, me parece una pregunta necesaria para aclarar dudas que sobran".





