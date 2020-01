"Trump tiene la reelección en la bolsa"; así le afecta el conflicto contra Irán

"En las siguientes semanas el juicio político se decidirá, en la cámara de senadores, a favor de no continuar, de no hacerse, y si no hay algo verdaderamente extraño, diametralmente opuesto a lo que se ha venido presentando en los últimos años en Estados Unidos, a mí me parece que Trump tiene la reelección en la bolsa", aseguró el internacionalista.