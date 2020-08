Trump reconoce boicot a votación por correo en EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que está privando de dinero al Servicio Postal de su país para dificultar el procesamiento de boletas por correo, ya que le preocupa que le puedan costar las elecciones.

En entrevista en Fox Business Network este jueves, Trump mencionó dos disposiciones de financiación que los demócratas buscan en un paquete de ayuda que se ha estancado en el Capitolio.

Sin este dinero, el Servicio Postal no podrá manejar una avalancha de boletas de votantes que buscan evitar los lugares de votación durante la pandemia de coronavirus, dijo.

"Si no hacemos un trato, eso significa que no reciben el dinero", dijo Trump a la presentadora Maria Bartiromo. "Eso significa que no pueden tener votación universal por correo; simplemente no pueden hacerla".

Estas declaraciones surgen en el marco de una búsqueda del mandatario por obtener una ventaja en su enfrentamiento de noviembre contra Joe Biden.

Los demócratas tomaron los nuevos comentarios de Trump como una clara admisión de que el presidente intenta restringir los derechos de voto.

Por su parte, el director general de correos Louis DeJoy aseguró que la agencia se encuentra en una posición económicamente insostenible, pero asegura que puede manejar el correo electoral de este año.

